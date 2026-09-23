Na oficjalnym instagramowym profilu Nataszy Urbańskiej pojawiło się nagranie, w którym gwiazda ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. "Jestem w trakcie leczenia onkologicznego" - poinformowała artystka, wspominając niedawno odwołane koncerty z okazji jej 30-lecia działalności scenicznej. "Moi bliscy, lekarze, którzy mnie prowadzą, wszyscy jesteśmy dobrej myśli. Ale musiałam zwolnić" - dodała.

"Ta terapia zabiera mi moje siły witalne" - wyjaśniła 49-latka, podkreślając jednak, że nie rozstaje się całkiem ze sceną. "Jak tylko mogę, pojawiam się podczas koncertów czy programów telewizyjnych. Bardzo was proszę o wyrozumiałość, odrobinę ciepła, kiedy myślicie o mnie" - podsumowała piosenkarka.

Koledzy i koleżanki z branży wspierają Nataszę Urbańską po diagnozie. "Zdrowia i siły, kochana"

Opublikowane przez Nataszę nagranie dotarło nie tylko do jej wiernych fanów, którzy tłumnie życzą artystce powrotu do zdrowia, lecz także do kolegów i koleżanek z branży. W komentarzach pod filmikiem inne gwiazdy zamieściły słowa wsparcia, zachęcając byłą trenerkę "The Voice Kids" do dalszej walki o zdrowie.

"Nataszko... Zdrowiej. Jesteś wspaniała" - napisała Julia Wieniawa. "Zdrówka, kochana" - wtórowała jej Kayah. "Kochana nasza, nie trać tego optymizmu, który w sobie masz. Myślę o tobie ciepło!" - dodała Sandra Kubicka. "Zdrowia i siły kochana, jesteśmy z tobą" - czytamy w komentarzu Alicji Szemplińskiej. "Nataszko, będzie dobrze!!! Musi być i nie ma innej opcji! Siły, zdrowia i spokoju!!! Uściski" - pisze z kolei Rafał Brzozowski.

Post skomentowali także Katarzyna Nosowska, Magdalena Mołek, Barbara Kurdej-Szatan, Joanna Koroniewska, Mery Spolsky, Maja Sablewska, Artur Chamski, Anna Rusowicz, Małgorzata Kożuchowska czy Marcin Maciejczak.