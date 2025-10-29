O związku Roxie Węgiel i Kevina Mgleja zrobiło się głośno na początku 2023 r. - wówczas para oficjalne ogłosiła, że jest razem. Młoda wokalistka skończyła wtedy 18 lat i jednocześnie oddała w ręce fanów krążek "13+5", nad którym pracowała razem z Mglejem. To dzięki tej współpracy para poznała się i zbliżyła do siebie. Nie wszyscy Polacy kibicowali im w miłości - wielu zwracało uwagę na sporą różnicę wieku dzielącą zakochanych oraz fakt posiadania dziecka z poprzedniego związku przez Kevina.

Pomimo medialnej burzy i krytycznych komentarzy ze strony internautów Roxie i Kevin przezwyciężyli przeciwności i związali się ze sobą na stałe. W marcu 2024 r. para zdecydowała się na ważny krok i wzięła ślub cywilny, a już w sierpniu media obiegła informacja o o ceremonii w kościele. Piosenkarka i producent do ostatniej chwili utrzymywali całą uroczystość w tajemnicy, gdyż liczyli na prywatność. Zaproszenia rozesłali bez dokładnego adresu, lista gości była wielkim sekretem, a w przygotowaniach pomogła im Izabela Janachowska - jedna z najbardziej uznanych wedding plannerek w Polsce. Ślub odbył się 25 sierpnia w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni na Podkarpaciu.

Rok po ślubie kupili działkę pod Warszawą. Tutaj zamierzają wybudować wspólny dom

Kilka miesięcy temu para świętowała pierwszą rocznicę ślubu, a już kilka tygodni później pochwaliła się kolejnym krokiem w swoim małżeńskim życiu. Roxie i Kevin powiadomili, że udało im się kupić działkę, na której zamierzają postawić swój wymarzony dom. Wspólne mieszkanie młodych zakochanych wybudowane zostanie z dala od zgiełku wielkiego miasta i będzie swoistą oazą. Jak będzie wyglądało?

W najnowszym wywiadzie dla Eski piosenkarka zdradziła szczegóły lokalizacji działki, na której stanie jej nowy dom. "Pod Warszawą jest ta działka. Taka odległość bezpieczna. Do pracy można dojechać, ale to jest totalnie inny świat. Tam czas inaczej leci. My też w sumie dość długo szukaliśmy takiego idealnego miejsca. Pojechaliśmy właśnie tam i uznaliśmy, że to jest to" - wyjawiła Roxie.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej rozpoczęli budowę domu. Jak będzie wyglądało ich wymarzone gniazdko?

20-latka wyznała, że ona odpowiedzialna jest za kwestie wizualne związane z projektem domu. Z kolei jej mąż ustala wszelkie sprawy z ekipą techniczną i trzyma pieczę nad budową. "Nie oszukujmy się, raczej w takich sytuacjach, przynajmniej u nas tak jest, kobieta jest dyrektorką kreatywną. Kevin dogaduje wszystkie rzeczy na etapie budownictwa, bo myślę, że bardziej się zna na metrach, odległościach, wysokościach. A ja dbam o kwestie wizualne. Ja się mu nie wtrącam, on się mi nie wtrąca i tak myślę, że przetrwamy tę budowę" - podkreśliła wokalistka.

Zapytana o to, jaki będzie jej wymarzony dom, Roxie stwierdziła, że najważniejsze są przytulne wnętrza z duszą. Jednocześnie podkreśliła, że nawet jeśli mieszkanie zostanie w pełni wykończone, jeszcze przez lata razem z Kevinem będą dokładać do niego wspomnienia i kolejne pamiątkowe elementy. "Wymarzony dom to znaczy... Ja mam w głowie projekt nowoczesny na pewno. Z przeszkolonymi dużymi szybami. A jeśli chodzi o wnętrze, to bardzo przytulny. Chcę, żeby ten dom miał taką duszę... Wiadomo, że to się też z latami dopracowuje wszystkie szczegóły. Dom to niekończąca się historia, tak mi wszyscy mówią. Ciekawe jestem, jak to wszystko wyjdzie, ale mam mnóstwo inspiracji. Projekt jest w fazie wykończenia. Czekamy na spokojnie, bez presji będziemy sobie budować ten dom. Kupiliśmy działkę idealną pod budowę takiego domu, który mamy w głowie... który ja mam w głowie" - wyjaśniła.

Roxie Węgiel nie chce wyprowadzać się z kraju? "Zawsze chcę wracać, bo tutaj mamy rodziny"

Roxie Węgiel ma za sobą wiele podróży - m.in. niedawno spędziła miesiąc w Stanach Zjednoczonych, a także ogłosiła, że zamierza podjąć studia na prestiżowej uczelni Nottingham Trent University w Londynie. Pomimo zachwytu nad innymi państwami gwiazda chce zamieszkać na stałe w Polsce. Zapytana o to, czy planuje kupno nieruchomości w Hiszpanii, nie wykluczyła takiej opcji, lecz podkreśliła, że obecnie skupia się na budowie w swojej ojczyźnie.

"Nie mówię, że kiedyś to się nie wydarzy i fajnie jest mieć coś za granicą na pewno, ale teraz jednak potrzebujemy takiej bazy, żeby tu w Polsce mieć azyl. A ja też jestem, jak się okazało, po miesiącu w Stanach... Byłam bardzo stęskniona za Polską, więc nie sądziłam, że tak będzie, powiem szczerze, a jednak ja zawsze tutaj chcę wracać, bo tutaj mamy rodziny, tu jest rodzina. Jestem bardzo rodzinną osobą, nie chodzi nawet o samo miejsce. Ja muszę być regularnie w Polsce, żeby się z nimi widywać" - podsumowała młoda artystka.

