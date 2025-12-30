"Cóż to był za rok! Ukazało się tyle świetnej muzyki, że trudno mi było zawęzić moje ulubione projekty z 2025 roku do zaledwie 20 albumów. Ale udało mi się, i oto one… eklektyczna mieszanka nowości, wznowionych perełek i niepublikowanych wcześniej perełek z archiwum. Wszystkie, w taki czy inny sposób, głęboko mnie poruszyły" - skwitował Gates, wysuwając Polaka Wojciecha Mazolewskiego na prowadzenie.

Polak wysunął się na prowadzenie. Wielki trumf kwintetu Wojtka Mazolewskiego

"Live Spirit 1" to album, który kontrabasista Wojtek Mazolewski nagrał ze swoim kwintetem podczas wyjątkowego koncertu w Studiu Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

"Ten koncert wydaliśmy, dlatego że po prostu brzmi wspaniale. Sala Lutosławskiego daje ten potencjał, żeby zespół naprawdę wybrzmiał" - mówił Wojciech Mazolewski dla Dwójki. "Jest też druga sprawa, bardzo ważna: graliśmy dwa dni z rzędu, więc mogliśmy wybierać spośród dwóch pełnych koncertów. Choć prawie cała muzyka na płycie pochodzi z drugiego dnia, to miało ogromne znaczenie, że dzień wcześniej wszystko dopracowaliśmy: ustawiliśmy brzmienie, zagraliśmy koncert, osłuchaliśmy się. A następnego dnia przyszliśmy po południu, stanęliśmy przy instrumentach, spojrzeliśmy sobie w oczy, uśmiechnęliśmy się i powiedzieliśmy: 'no to lecimy'"- dodał muzyk, którego zaangażowanie w sztukę nie umknęło zagranicznym krytykom muzycznym.

W październikowym koncercie, który złożył się na doceniony projekt "Live Spirit 1", udział wzięli: Oskar Török (trąbka), Piotr Chęcki (saksofon), Marcel Baliński (fortepian), Tymek Papior (perkusja) i oczywiście Wojciech Mazolewski na kontrabasie.

Oprócz Wojciecha Mazolewskiego, w zestawieniu Mike'a Gatesa znaleźli się tacy artyści, jak między innymi Zakir Hussain, Rene Van Helsdingen, Hakan Basar, Jaleel Shaw, Kenny Barron czy chociażby Jyvaskyla Workshop Band.

