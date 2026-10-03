Stray Kids nie powalczą o nagrody Grammy 2027. Wytwórnia JYP Entertainment poinformowała, że zespół nie zgłosił do rywalizacji żadnego utworu. Muzycy nie wyjaśnili swojej decyzji, ale zapadła ona w samym środku sporu o nową kategorię, którą Recording Academy wprowadza od przyszłej gali.

Mowa tu o kategorii "Asian Pop Music Performance", która zadebiutuje na najbliższej ceremonii. Ma nagradzać popowe nagrania z rynków azjatyckich. Utwór może zostać zgłoszony, jeśli w dużej części wykorzystuje przynajmniej jeden język azjatycki.

Od ogłoszenia pomysł budzi sprzeciw. Krytycy uważają, że osobna kategoria może zamknąć artystów z Azji w odrębnej szufladzie. Obawiają się też, że członkowie Akademii zaczną ich pomijać w najbardziej prestiżowych kategoriach, na przykład w głosowaniu na Album Roku.

Zaczęło się od rezygnacji BTS

Stray Kids nie są pierwszą gwiazdą K-popu, która zrezygnowała z walki o statuetki. Wcześniej zrobili to BTS, którzy w przeciwieństwie do kolegów otwarcie odnieśli się do nowej kategorii: "Zdecydowaliśmy, że nie zgłosimy naszej twórczości do tegorocznych nagród Grammy. Mamy nadzieję, że nasza muzyka będzie słuchana i doceniana za to, czym jest, niezależnie od regionu czy języka. Jesteśmy wdzięczni naszej ARMY i wszystkim, którzy zawsze nas wspierali".

Akademia nie zamierza się wycofać ze swojej decyzji. Jej prezes Harvey Mason Jr. przyznał, że nowa kategoria wywołała krytykę, ale zapowiedział, że "Asian Pop Music Performance" zgodnie z planem pojawi się na przyszłorocznej gali. Zgłoszenia przyjmowano od 7 lipca do 28 sierpnia, a nagrody zostaną wręczone 7 lutego 2027 roku.

Rekordowy rok Stray Kids

Rezygnacja z Grammy nie wynika z braku sukcesów. Sierpniowy album "This & That" trafił na szczyty list przebojów, a niedługo potem Stray Kids zapisali się w historii jako pierwszy zespół K-popowy, który wystąpił jako headliner festiwalu Rock in Rio. Wcześniej w tym roku byli jedną z głównych gwiazd nowojorskiego Governors Ball, a w lutym do kin trafił ich film koncertowy "Stray Kids: The dominATE Experience".