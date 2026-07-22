Kolejne zmiany w życiu Michała Wiśniewskiego. "To dopiero początek"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Ostatnie tygodnie przyniosły Michałowi Wiśniewskiemu więcej życiowych zwrotów niż niejeden rok. Lider Ich Troje najpierw potwierdził, że po latach ponownie związał się z Martą "Mandaryną" Wiśniewską, a teraz poinformował o kolejnej ważnej decyzji. Muzyk opuszcza dotychczasowy dom. Jak sam przyznaje, nie traktuje tego wyłącznie jako przeprowadzki, ale symboliczne zamknięcie pewnego etapu.

Michał WiśniewskiMichał Woźniak/Dzień Dobry TVNEast News

W życiu Michała Wiśniewskiego od miesięcy nie brakuje zmian. Najpierw zakończyło się jego małżeństwo z Polą Wiśniewską, później media obiegły zdjęcia i informacje sugerujące, że artysta ponownie zbliżył się do Marty Wiśniewskiej. Przez długi czas para nie komentowała doniesień, aż w końcu wokalista zdecydował się rozwiać wszelkie wątpliwości i potwierdził, że po blisko dwóch dekadach znów są razem.

Kilka dni później na profilu lidera Ich Troje pojawiło się nagranie, które wielu fanów odebrało jako znak, że w jego życiu rozpoczyna się następny etap. Film z przygotowania do wyprowadzki nie pozostawia złudzeń, że to dla niego coś więcej niż zmiana miejsca zamieszkania.

"Są takie momenty, kiedy nie chodzi tylko o zmianę adresu. To zamknięcie jednego rozdziału i początek kolejnego. Każda taka historia zasługuje na spokój, dobry plan i ludzi, którym można zaufać. To dopiero początek" - napisał.

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Pamiątki po latach kariery ruszyły w drogę

Choć materiał powstał we współpracy z firmą przeprowadzkową, uwagę zwracają przede wszystkim przedmioty, które pojawiają się na ekranie. Wśród pakowanych rzeczy można dostrzec fortepian, autorskie rysunki Wiśniewskiego oraz kolekcję złotych, platynowych i diamentowych płyt. To pamiątki z czasów największych sukcesów Ich Troje, zespołu, który na przełomie lat 90. i 2000. należał do najpopularniejszych formacji na polskiej scenie.

Artysta nie zdradził, dokąd się przeprowadza ani czy nowy adres będzie miał związek z jego odnowioną relacją z Mandaryną. W komentarzach szybko pojawiły się jednak pytania właśnie o tę kwestię.

Powrót, którego niewielu się spodziewało

Jeszcze kilka miesięcy temu niewielu przypuszczało, że Michał i Marta Wiśniewscy ponownie stworzą parę. Ich małżeństwo zakończyło się w 2006 roku, ale przez lata pozostawali w kontakcie przede wszystkim ze względu na wspólne dzieci - Xaviera i Fabienne.

W ostatnich tygodniach wspólne zdjęcia i coraz częstsza obecność razem zaczęły rozbudzać spekulacje. Ostatecznie sam wokalista potwierdził, że znów są razem, jednocześnie odnosząc się do komentarzy sugerujących, że nowa relacja rozpoczęła się jeszcze przed rozstaniem z Polą Wiśniewską.

"Jeszcze jedna, najważniejsza rzecz na koniec. To jest kwestia tego, że jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Nie wiem, od stycznia, nie wiem kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy. Tylko zaczynaliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku" - wyjaśnił.

"Jesteśmy 21 lat starsi"

Także Mandaryna nie ukrywa, że obecna relacja niewiele przypomina tę sprzed lat. W jednym z ostatnich wywiadów podkreślała, że oboje są dziś zupełnie innymi ludźmi.

"Zamierzam być szczęśliwa, z mądrością, doświadczeniem i wiedzą z 2026 roku" - powiedziała.

Artystka zwróciła uwagę, że ich związek opiera się dziś na innych fundamentach niż przed ponad dwudziestu laty.

"Wszystkim się różni. Jesteśmy 21 lat starsi. Po prostu budujemy coś w przyjaźni, zrozumieniu, przestrzeni i czymś naprawdę miłym, co nam się wydarzyło."

Przy okazji odniosła się również do pytań o ewentualny ślub.

"Nie, nie planujemy. Po prostu będzie się nam fajnie żyło i możecie nam kibicować."


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