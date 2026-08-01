Kolejne szczegóły wesela Rafała Brzozowskiego. Gwazdor planuje niezwykły hołd

Data ślubu zbiega się z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Według "Super Expressu" Rafał Brzozowski i jego narzeczona postanowili uwzględnić tę okoliczność w planie wesela. Tuż przed pierwszym tańcem muzyka ma ucichnąć, a goście oddadzą hołd powstańcom.

Ceremonia ma odbyć się w jednym z warszawskich kościołów. Później para młoda i zaproszeni goście przeniosą się na tradycyjne, duże przyjęcie. W mediach pojawiła się informacja, że może w nim uczestniczyć około 400 osób.

Nie wszyscy przyjęli zaproszenie. Joanny i Jacka Kurskich zabraknie ze względu na rodzinne obchody rocznicowe. Matka byłego prezesa TVP była sanitariuszką Szarych Szeregów, dlatego 1 sierpnia od lat ma dla nich szczególne znaczenie.

"Jest kilka dni w kalendarzu, kiedy nie tańczymy, i to jeden z nich" - tłumaczyła Joanna Kurska.

Kim jest przyszła żona wokalisty?

Wybranka Rafała Brzozowskiego ma na imię Helena i również zajmuje się śpiewaniem. Para poznała się podczas wspólnych występów, ale przez długi czas łączyła ich jedynie znajomość. Helena pojawiała się wcześniej w programach telewizyjnych, między innymi w "Świat się kręci", jednak nie próbowała wykorzystywać tej obecności do budowania medialnej kariery.

Narzeczona wspierała Brzozowskiego również podczas nagrań do nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Para nie afiszowała się ze związkiem, dlatego nawet Agnieszka Hyży, prowadząca programu, początkowo nie wiedziała, kim jest kobieta widywana za kulisami.

Sam wokalista mówił dotychczas jedynie, że nowa relacja przyniosła mu potrzebny spokój.

"Jest ktoś przy mnie, kto daje mi poczucie wielkiej stabilizacji, bezpieczeństwa, spokoju i radości. Dzięki temu mogę pracować i się rozwijać" - wyznał w rozmowie z "Faktem". Dodał, że tę część życia chce zachować dla siebie.

Rafał Brzozowski nie zamierza zdradzać szczegółów

Temat ślubu pojawił się podczas wizyty artysty w "halo tu Polsat". Prowadzące próbowały dowiedzieć się, czy medialne informacje o uroczystości są prawdziwe. Brzozowski nie potwierdził daty, ale nazwał partnerkę narzeczoną.

Na bardziej szczegółowe pytania odpowiedział żartobliwym "pomidor". Wyjaśnił, że Helena jest osobą skromną i nie chce, aby jej prywatność stała się częścią medialnego widowiska.

"Na ten temat będzie jeszcze czas porozmawiać. Z doświadczenia wiem, że kiedy wyciąga się życie prywatne do mediów, nie wychodzi się na tym dobrze" - stwierdził. Bez wahania potwierdził za to, że jest szczęśliwy.

Nie wszyscy zaproszeni pojawią się na ślubie

Wśród gości mają znaleźć się osoby znane ze świata muzyki i telewizji. Zaproszenie otrzymała między innymi Edyta Górniak, z którą Brzozowski od kilku lat utrzymuje bliskie relacje. Na przyjęciu nie pojawi się natomiast Ida Nowakowska.

Prezenterka wyjaśniła, że tego dnia będzie pracować poza Warszawą. Nie kryła przy tym zaskoczenia, że informacja o ceremonii zdążyła przedostać się do mediów. Życzyła Brzozowskiemu i jego przyszłej żonie miłości, wzajemnego zaufania oraz szczęśliwego życia rodzinnego.