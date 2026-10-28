"Backstabber" znalazło się na debiutanckim albumie "Animal", choć ostatecznie nie otrzymało singlowej promocji, na którą liczyła artystka. Jeszcze przed wydaniem płyty zebrała więc grupę przyjaciół i nakręciła teledysk, który miał pokazać osobom z wytwórni, że piosenka zasługuje na większą uwagę.

Zdjęcia trwały przez całą noc i odbywały się w kilku częściach Los Angeles, między innymi w Echo Park i Silver Lake, a część materiału zrealizowano w pobliżu baru, w którym pracowała gwiazda. Ekipa nie dysponowała dużym budżetem ani profesjonalnym zapleczem, dlatego uczestnicy samodzielnie zajęli się makijażami i stylizacjami.

"Wszyscy, którzy pojawiają się w tym klipie, są moimi najlepszymi przyjaciółmi. Biegaliśmy razem po Echo Park i Silver Lake, po prostu ciesząc się tworzeniem sztuki" - wspomina Kesha.

Dlaczego "Backstabber" czekało na premierę przez 16 lat?

Mimo zaangażowania Keshy teledysk nie został wydany i przez kolejne lata pozostawał niedostępny dla fanów. Piosenkarka nie ujawniła, co dokładnie blokowało jego premierę, a pytana o przyczyny tak długiego oczekiwania napisała jedynie, że kryje się za tym "bardzo długa historia".

Zapewniła jednak, że nie porzuciła pomysłu publikacji i przez cały ten czas próbowała odzyskać możliwość pokazania materiału. "Nie mogę uwierzyć, że to mówię, ale po 16 latach wreszcie jest" - ogłosiła przed premierą.

Fabuła klipu nie była przypadkowa, ponieważ została zainspirowana sytuacją z życia wokalistki. Jedna z jej znajomych miała zostawić ją na imprezie, odjechać jej samochodem, a następnie zażądać zapłaty za przyjazd i zwrócenie auta. W klipie podobna historia kończy się jednak zemstą bohaterki, która wymierza tytułowej zdrajczyni policzek.

"Ten teledysk zawsze będzie zajmował szczególne miejsce w moim sercu. Dziękuję też wszystkim, którzy wbijali mi nóż w plecy. Doceniam inspirację" - podsumowała Kesha.

"Backstabber" powraca nie tylko w formie teledysku

Choć piosenka nie została singlem w momencie premiery "Animal", po latach zaczęła zyskiwać nowych słuchaczy za sprawą TikToka. Rosnące zainteresowanie sprawiło, że artystka zdecydowała się przypomnieć utwór nie tylko poprzez publikację klipu.

Kesha zapowiedziała również specjalny winyl "Backstabber" w kształcie noża, natomiast na jego stronie B znajdzie się "Cannibal", czyli kolejna starsza piosenka wokalistki, która wróciła do obiegu dzięki mediom społecznościowym.