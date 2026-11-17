69. ceremonia wręczenia nagród Grammy podsumuje najpopularniejszych artystów, ich utwory i wkład twórców w kulturę, która przez ostatni rok rozwijała się za przyczyną muzycznych eksperymentów. Kultowe statuetki zostaną przyznane już na początku 2027 roku, zaś niedawno do internetu trafiły oficjalne nominacje.

Uroczyste rozdanie statuetek zaplanowane jest na 7 lutego przyszłego roku. W najważniejszych kategoriach o zwycięstwo powalczą m.in. Madonna, Olivia Dean, Ariana Grande, Slayyyter, Tame Impala, Bruno Mars, Raye, The Rolling Stones, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo czy ROSALÍA.

Kim Petras nie zawalczy o Grammy. Fani uwielbiają jej najnowszą płytę "Detour"

Kim Petras jest teraz uważana przez fanów za jedną z artystek, które powinny, a jednak nie zakwalifikowały się do szansy na wygranie nagrody podczas przyszłorocznej gali. Co ciekawe, niemiecka piosenkarka wygrała nagrodę Grammy w 2023 roku (6 lutego 2023 roku, podczas 65. gali rozdania Grammy). Zwyciężyła wtedy w kategorii "Best Pop Duo/Group Performance" (najlepszy duet / występ zespołowy w popie) za utwór "Unholy, otwiera się w nowym oknie", który nagrała wspólnie z Samem Smithem. Dzięki wygraniu kultowej statuetki stała się pierwszą otwarcie transpłciową kobietą, która zdobyła nagrodę Grammy.

Kim Petras wielokrotnie podkreślała publicznie, iż problemy z wytwórniami i prawami autorskimi sabotowały na przestrzeni lat jej muzyczną drogę. Po wydaniu "Feed The Beast", czyli krążka, na którym znalazł się popularny numer z Samem Smithem, w sieci pojawił się niespodziewanie album "Problématique", który nielegalnie wyciekł do sieci lata temu. Po eksperymentalnym "Slut Pop Miami", czyli nawiązaniu do krążka z 2022 roku ("Slut Pop"), przyszedł w tym roku czas na album "Detour", który wypromował takie utwory jak m.in. "Need For Speed", "Jeep", "101" czy "Polo".

Wersja "Detour (Rare N'Deluxe)" przyniosła fanom dodatkowe utwory - np. "Pop Sound" i "Autobahn, otwiera się w nowym oknie", jednak nawet rozszerzenie zawartości płyty nie pomogło w uzyskaniu nominacji do nadchodzącej gali rozdania nagród Grammy. Jak na pominięcie Akademii zareagowała Petras?

"Potraktowano cię lekceważąco" - napisał na platformie X jeden z fanów wokalistki, na co ta szybko odpowiedziała. "Nie powiedziałabym... Będąc szczerą, to sama opuściłam ten przemysł, żeby robić muzykę dla samego robienia muzyki - bardzo to kocham. Prowadzenie kampanii, aby zostać wziętą pod uwagę to wielki finansowy koszt, a ja musiałam sama zapłacić oszczędnościami za mix i mastering ["Detour"] i ledwo mi się to udało. Moje dni są policzone w kontekście nominacji. Trzymam kciuki za Underscores i Tinashe" - napisała, czym wywołała burzę wśród fanów.

"'Detour' to najlepszy album tego roku. Grammy już dawno przestało mieć znaczenie, więc nieważne", "Nie wiem, kto tam siedzi w jury, ale najwyraźniej są tam z przypadku", "Za to co zrobili, będą pluli sobie w brodę", "Nie przejmuj się", "Grammy dziś nie ma żadnego znaczenia", "Scammys!", "Jeszcze im pokażesz" - piszą na portalu X fani piosenkarki, podnosząc ją na duchu.

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