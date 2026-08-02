Uroczystość, która połączyła Rafała Brzozowskiego i Helenę, zaskoczyła obserwujących karierę artysty, ponieważ związek pozostawał do tego momentu owiany tajemnicą. Ceremonia, która odbyła się 1 sierpnia w Nowym Dworze Mazowieckim, zgromadziła tłum gości, wśród których nie zabrakło znanych postaci ze świata rozrywki, a nowożeńcy postawili na dyskrecję. Jak podaje "Pudelek", ośmioosobowa ekipa ochroniarzy dopuszczała do świątyni jedynie osoby posiadające indywidualne zaproszenia. Po zakończeniu części kościelnej zabawa przeniosła się do Hotelu Warszawianka w Jachrance, gdzie trwała praktycznie do rana.

Kim jest partnerka Rafała Brzozowskiego?

Świeżo poślubiona partnerka artysty do tej pory unikała medialnego rozgłosu, choć sama dysponuje muzycznymi umiejętnościami i miała już wcześniej styczność z telewizją. Anonimowy informator w rozmowie z "Faktem" zdradził szczegóły dotyczące relacji obu wokalistów:

"Znają się już od lat, a połączyła ich wspólna pasja - muzyka i scena. Helena również jest wokalistką i ma na koncie telewizyjne występy, między innymi w programie "Świat się kręci", jednak nigdy nie zależało jej na byciu gwiazdą ani bohaterką celebryckich portali".

Wybranka piosenkarza przyszła na świat na terenie Francji, mimo że jej korzenie sięgają Grodziska Mazowieckiego, skąd pochodzą jej rodzice - ta okoliczność pozwoliła jej zdobyć obywatelstwo obu krajów. Obecnie na stałe rezyduje w Polsce, gdzie prowadzi własny gabinet dermatologiczny specjalizujący się w terapiach laserowych, znajdujący się w jej rodzinnym Grodzisku. Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, zdobywając tytuł magistra w zakresie fizjoterapii.