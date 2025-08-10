Za swoje występy sceniczne i telewizyjne Jerzy Kryszak otrzymał wiele nagród, w tym słynnego "Wiktora" dla osobowości telewizyjnej (1991). Zasłynął z parodii znanych postaci, takich jak Jan Paweł II, Lech Wałęsa czy Andrzej Lepper, a na ekranie wystąpił między innymi w "Aktorach prowincjonalnych", "Popielcu", "Tulipanie", "Kanclerzu", "Podróżach pana Kleksa" czy "Daleko od noszy".

Syn Jerzego Kryszaka nie poszedł w ślady ojca. Niewielu wie, czym się zajmuje

Jerzy Kryszak dba o swoje życie prywatne i nieczęsto dzieli się jego szczegółami. Wiadomo jednak, że podczas studiów ożenił się z Anną Chitro, aktorką znaną z roli Kołkowej w serialu "Alternatywy 4". Małżeństwo nie przetrwało, a para rozwiodła się. Z drugą żoną, Tatianą Kołodziejską, Kryszak ma syna Pawła, lecz ten związek również nie przetrwał. Obecnie aktor jest związany z Agnieszką Kryszak, z którą ma dwóch synów: Kubę i Kamila. Ostatni z nich zasłynął w muzycznym świecie.

"Paweł animuje, Kamil pisze piosenki, Kuba zajmuje się internetowo-programistycznie" - zdradził w podkaście "WojewódzkiKędzierski" Jerzy Kryszak.

Holden, bo takim pseudonimem artystycznym posługuje się Kamil Kryszak, swoją przygodę rozpoczął od grania na ulicy. Jak sam przyznał, dzięki temu zdobył sporo pewności siebie i zaczął puszczać swoją muzykę szerszej publiczności.

Kamil gra na gitarze i był członkiem zespołów BVRS (w 2016 roku stworzył projekt, który pojawił się na Spring Breaku oraz na Open'erze) oraz Karaś/Rogucki. Komponuje muzykę do filmów i seriali, w tym "Piosenki o miłości" oraz "Wilk", zaś w 2017 roku premierę miała solowa EP-ka Kryszaka "Wonderkids". Na początku 2023 roku Kamil wydał singiel "Kochaina" - tekst piosenki napisał Holden z pomocą Piotra Fiedlera. Następnie artysta wydał takie kawałki jak "Nigdy Nie Czułem Się Bardziej Żywy" oraz "Światło To Sen".

Najbardziej znane piosenki Kamila Holdena to: "Wszystko", "Jakie to ładne", "Zimny Ogień", "Nie jestem Alicją" oraz "Wołają znów". Wszystkie pochodzą z filmu "Piosenki o miłości".

