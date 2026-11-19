Helena Englert, otwiera się w nowym oknie, aktorka i wokalistka, a prywatnie córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, opublikowała w 2025 roku swój debiutancki singiel "Pani Domu", zapowiadający cały album. Kolejne single wprowadzały słuchaczy piosenkarki głębiej do jej świata - w sieci ukazały się również takie utwory jak "Milcz", "Wszystko na nic", "Przy tobie" i "Przez przypadek, otwiera się w nowym oknie".

Helena Englert odpoczywa u boku partnera. Para wybrała się na warszawską przechadzkę

Choć młoda wokalistka z komfortem weszła w świat mediów za sprawą swojej charyzmy, niewiele wiadomo o jej życiu prywatnym. Piosenkarka, z powodzeniem podbijająca od tygodni parkiet "Tańca z gwiazdami", niechętnie opowiada o swoich bliskich romantycznych relacjach. Jak jednak wiadomo, jest szczęśliwie zakochana w starszym o 13 lat fotografie Piotrze.

Piosenkarka i aktorka od kilku tygodni intensywnie przygotowuje się na sali treningowej do kolejnych występów w "Tańcu z Gwiazdami". Choć jej grafik jest mocno napięty, a wielki finał programu zbliża się coraz szybciej, aktorka znajduje również chwilę na odpoczynek, przewietrzenie głowy i sprawy osobiste.

Ostatnio została dostrzeżona podczas romantycznego spotkania ze swoim partnerem Piotrem, z którym tworzy związek od zeszłego roku. Jak wiadomo, jej ukochany to ceniony fotograf współpracujący z artystami, a zarazem współwłaściciel niezależnego portalu muzycznego. Co więcej, na jego instagramowym profilu znajdują się kadry z licznych koncertów wokalistów, między innymi Maty, Dawida Podsiadły, Natalii Szroeder, Taco Hemingwaya, Sanah czy Darii Zawiałow. Oprócz tego Piotr realizuje materiały z rozmaitych wydarzeń branżowych, festiwali, eventów oraz tworzy koncepcyjne sesje zdjęciowe, co tylko udowadnia, iż może się pochwalić artystycznym okiem i wyczuciem estetyki.

Ostatnio para została uchwycona przez paparazzi podczas wspólnego wypadu do centrum Warszawy. Jak donosił "Super Express", zakochani najpierw wybrali się na spokojne śniadanie na zewnątrz lokalu, a następnie ruszyli na przechadzkę po stołecznych ulicach. Helena Englert i Piotr nie szczędzili sobie czułości - szli, mocno trzymając się za ręce, a na twarzy aktorki przez cały czas gościł szeroki uśmiech.

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