Kim jest ojciec Julii Wieniawy? To po nim odziedziczyła artystyczne zacięcie

Julia Wieniawa może chwalić się naprawdę wielkimi sukcesami. 27-letnia piosenkarka i aktorka wymieniana jest jako jedna z najlepiej opłacanych kobiet w polskim show-biznesie. Regularnie uczestniczy w kampaniach reklamowych popularnych marek, a w dalszym rozwoju pomaga jej mama Marta Wieniawa, która jest również jej menedżerką. Ich wspólne zdjęcia od czasu do czasu zobaczyć można na Instagramie piosenkarki. Inaczej jest w przypadku ojca - Konrada Wieniawy-Narkiewicza. Wiadomo jednak, że jest artystą i to po nim Julia Wieniawa odziedziczyła artystyczne zacięcie.

Kim jest Konrad Wieniawa-Narkiewicz?

Rodzice Julii Wieniawy rozstali się, gdy była jeszcze dzieckiem. Wielokrotnie spekulowano, że piosenkarka nie utrzymuje z ojcem kontaktu, jednak plotki zostały szybko zdementowane.

W wywiadzie dla "Gali", artystka mówiła: "Mój tata jest wspaniałym człowiekiem, ma ogromną wiedzę. Myślę, że to po nim mam artystyczną duszę i mnóstwo empatii. Zawsze stoi za mną murem. Powtarza, żebym nie zapominała o wartościach, które wyniosłam z domu".

Jej ociec, Konrad Wieniawa-Narkiewicz jest cenionym artystą. Choć unika medialnego rozgłosu i nie pojawia się na imprezach branżowych, jest bardzo cenioną w środowisku osobą.

Rozwiń

Kształcił się na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki, a doktorat kończył na UMCS w Lublinie. Jego wystawy oglądać można było zarówno w Polsce, jak i za granicą. Konrad Wieniawa-Narkiewicz chwalić się może również wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in. wygraną w Wielkim Konkursie Malarskim na Najlepszy Wizerunek Warszawy w 2000 r. czy Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas IV Międzynarodowego Biennale Obrazu Quadro-Art w 2014 r.

Na co dzień ojciec Julii Wieniawy wykłada z kolei projektowanie graficzne w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie oraz uczy malarstwa, grafiki i rzeźby w Młodzieżowej Akademii Artystycznej.

Skolim gwiazdą Sylwestra w Polsacie. "Widziałem się z mnóstwem cudownych ludzi" INTERIA.PL