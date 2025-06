Kim jest nowy partner Billie Eilish? Zauważono ich razem we Włoszech

Nat Wolff jest aktorem ( "Gwiazd naszych wina", "Papierowe miasta" ) i muzykiem. Występował również w teledysku do przeboju Billie "Chihiro" , który ukazał się w czerwcu 2024 roku. W momencie wydania nagrania, piosenkarka opisywała ich relację jako "nieuchronna więź".

Co ciekawe, wcześnie przyznawali, że łączy ich tylko przyjaźń.

Nat i jego brat Alex Wolff mocno zaprzyjaźnili się z Billie przy okazji jej zeszłorocznej trasy koncertowej "Hit Me Hard and Soft: The Tour".