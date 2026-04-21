Kim jest Maxx Morando? Narzeczony Miley Cyrus tworzył jej utwory

Maxx Morando: kim jest narzeczony Miley Cyrus?

Maxx Morando to muzyk, który najlepiej odnajduje się za perkusją, choć jego talent nie ogranicza się do jednego instrumentu. Gra również na gitarze i aktywnie działa na scenie muzycznej od kilku lat. Obecnie związany jest z zespołem Liily, wcześniej był członkiem grupy The Regrettes.

Choć nie jest postacią pierwszoplanową w świecie mainstreamu, w branży uchodzi za artystę konsekwentnego i skupionego na tworzeniu. Jego styl wpisuje się w alternatywne brzmienia, które coraz częściej przenikają do głównego nurtu.

Poza muzyką interesuje się modą. Współtworzył sceniczne stylizacje Miley Cyrus, łącząc estetykę z podejściem opartym na ponownym wykorzystaniu materiałów. Ten kierunek dobrze wpisuje się w aktualne trendy i pokazuje jego kreatywność także poza studiem nagraniowym.

Miley Cyrus i Maxx Morando CBS Photo Archive / Contributor Getty Images

Związek Miley Cyrus i Maxxa Morando. Tak się poznali

Para po raz pierwszy została zauważona razem pod koniec 2021 roku. Początkowo ich relacja nie była jednoznaczna, a wspólne wyjścia traktowano raczej jako znajomość niż związek. Dopiero z czasem zaczęli pojawiać się razem częściej, co rozwiało wątpliwości fanów.

Sama Miley Cyrus przyznała później, że poznali się na randce w ciemno. To właśnie od tego momentu ich relacja zaczęła się rozwijać, choć przez pierwsze miesiące pozostawała poza zasięgiem mediów.

Z biegiem czasu zaczęli wspólnie pojawiać się na wydarzeniach branżowych, a także współpracować zawodowo. Morando miał swój udział w powstawaniu utworów "Handstand" i "Violet Chemistry" z albumu "Endless Summer Vacation". W kolejnych projektach jego rola miała być jeszcze większa.

Narzeczeństwo Miley Cyrus i Maxxa Morando. Nowy etap relacji

Po kilku latach związku pojawiły się informacje o zaręczynach pary. Doniesienia potwierdziło źródło cytowane przez magazyn "People". Wzmożone zainteresowanie wywołał również pierścionek, który Cyrus zaprezentowała podczas jednego z wydarzeń w Los Angeles.

Choć sami zainteresowani nie ujawnili szczegółów, wszystko wskazuje na to, że ich relacja wkroczyła w nowy etap. W wywiadach artystka podkreślała, jak ważne jest dla niej wzajemne wsparcie i szacunek, co wyraźnie odróżnia ten związek od wcześniejszych doświadczeń.

Morando pozostaje jednak osobą stroniącą od nadmiernego rozgłosu. Rzadko udziela się publicznie i nie zabiega o uwagę mediów, co dla wielu obserwatorów stanowi jeden z kluczowych elementów tej relacji.

Wspólna pasja i prywatność. Co wyróżnia ich relację?

Związek Miley Cyrus i Maxxa Morando opiera się nie tylko na życiu prywatnym, ale też na wspólnych projektach. Muzyka stała się dla nich naturalnym polem współpracy, które dodatkowo wzmacnia relację.

Jednocześnie oboje starają się zachować równowagę między obecnością w mediach a prywatnością. Nie dzielą się nadmiernie szczegółami życia osobistego, co w świecie show-biznesu wciąż należy do rzadkości.

To połączenie twórczej współpracy i dystansu do medialnego szumu sprawia, że ich relacja budzi zainteresowanie, ale też pozostaje w dużej mierze poza zasięgiem plotek.

