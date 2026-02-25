Za nami kolejna gala Bestsellerów Empiku - popkulturowych nagród, rozdawanych przez znaną firmę, wyłącznie na podstawie wyników sprzedażowych oraz popularności danych twórców. O zwycięstwach decydują nie specjalne głosowania czy powołane jury - wybór najlepszych następuje poprzez codzienne zakupy odbiorców. We wtorkowy wieczór, 24 lutego, triumfowali m.in. Dawid Podsiadło (który zdobył aż trzy statuetki), Remigiusz Mróz (autor książek odebrał dwie nagrody) czy Pezet. Na scenie zaprezentowali się Jessie Ware, JJ, duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka oraz wielu innych.

Jedną z kategorii, która zaprezentowana została na gali Bestsellerów Empiku, było Odkrycie roku. Wśród muzyków, którzy walczyli o nagrodę znaleźli się: Livka (z piosenką "Czuły punkt"), Vincento (i jego "Bounce"), Sara Girgis (z "Sercem"), Metro (i utwór "Nic nie płonie") oraz maks.tachasiuk (z kompozycją "Psy"). Po opublikowaniu ostatecznych wyników statuetkę zgarnął ostatni z wymienionych. Kim jest Maks i jaka jest historia jego kariery?

Kim jest Maks Tachasiuk? Młody artysta sam komponuje, produkuje i pisze teksty

Maks Tachasiuk to młody artysta, pochodzący z Chojnic, który związał swoje obecne życie z Trójmiastem. Prywatnie jest studentem prawa, lecz to muzyka gra mu w sercu. Od niedawna - bo od połowy 2023 r. - dzieli się ze słuchaczami swoimi w pełni autorskimi utworami. Zajmuje się zarówno produkcją kompozycji, pisaniem tekstów, jak i grą na gitarze oraz śpiewem.

"Na początku w szkole muzycznej grałem na pianinie i gitarze, później zacząłem produkować, a na końcu doszedł śpiew. Wiadomo, że to właśnie wokal zostaje z ludźmi na dłużej i jest taką centralną częścią utworu, natomiast czuję, że w każdym z tych punktów mógłbym się jeszcze dość znacząco rozwinąć. Jestem z tych, co starają się maksymalnie dużo dowiadywać po drodze i uczyć się ciągle nowych rzeczy, więc staram się nieustannie doskonalić, czy to w kwestii gry na gitarze, czy produkcyjnie" - mówił w rozmowie z Interią w sierpniu ubiegłego roku.

W tekstach Maksa królują osobiste przeżycia i autentyczność, choć nie boi się on sięgać po abstrakcyjne historie i metafory. W tworzeniu muzyki artysta ceni sobie minimalistyczne podejście w używaniu sprzętu czy technik. Wyznaje równocześnie zasadę, że jak już coś robić, to nigdy na pół gwizdka.

Okrzyknięto go "odkryciem roku". Wcześniej zachwycił podczas Next Fest w Poznaniu

Choć Empik okrzyknął właśnie artystę "odkryciem" ubiegłego roku, w serwisie Interia Muzyka Maks został nazwany w ten sposób już w kwietniu 2025 r. Wówczas zadebiutował na żywo, grając swój pierwszy koncert podczas showcase'owego festiwalu Next Fest w Poznaniu. Zaprezentował się na specjalnej scenie Spotify Fresh Finds, a w relacji z wydarzenia nasza redakcja pisała: "Niebanalne teksty, proste refreny, które prędko wpadały w ucho, melodie, do których aż chce się bujać, i urok osobisty artysty sprawiły, że był to jeden z koncertów, które zapisuję pod hasłem 'odkrycie Nexta'".

Obecnie artysta ma na swoim koncie przeróżne koncerty dla kameralnych publiczności, udział w kolejnym festiwalu showcase'owym Great September, a także w Santander Letnich Brzmieniach i Męskim Graniu czy występ w "Debiutach" podczas 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (z utworem "Psy"). Niedawno zagrał także support podczas wyprzedanego show zespołu White Lies w Warszawie.

Maks Tachasiuk szykuje się do wydania debiutanckiego albumu. Na jego koncie znajduje się wiele singli i koncerty na prestiżowych wydarzeniach

Utwory Maksa, takie jak wspominane wcześniej "Psy" czy "Bez" już kilka miesięcy temu zaczęły robić furorę w serwisie streamingowym Spotify. Uwzględnione zostały m.in. na playlistach "New Music Friday Polska", "Alternatywna Polska" czy "Fresh Finds Polska".

Młody artysta w swoim dorobku nie ma jeszcze długogrającego krążka, lecz w jego mediach społecznościowych już pojawiły się sugestie dotyczące płytowego debiutu. W 2023 r. wokalista wydał EP-kę zatytułowaną "Knockerville", na której znalazło się kilka utworów o niezwykle filmowym klimacie. Później artysta wydawał pojedyncze piosenki, takie jak "Czerwień", "Seans" czy "Firdygałki". W 2025 r. nagrał specjalną live sesję dla Chillizet, dzięki której powstała kolejna - tym razem koncertowa - EP-ka.

Najnowszym wydawnictwem Maksa jest singiel "To nie mój dzień", oddany w ręce słuchaczy zaledwie kilka dni temu. W planach na najbliższą przyszłość artysty znajduje się nie tylko wydanie debiutanckiego albumu, lecz także m.in. kolejny występ na Next Fest w Poznaniu - tym razem na większej scenie.

