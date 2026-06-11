Adéla Jergová dorastała w Bratysławie, stolicy Słowacji. Przez pewien okres mieszkała i uczyła się również w Moskwie. W 2017 i 2018 roku mieszkała w Wiedniu, a potem postanowiła spełnić swoje muzyczne marzenia o międzynarodowej karierze. Uczyła się także w Londynie, gdzie szlifowała język angielski, zaś aktualnie mieszka w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych.

O jej nazwisku niedługo usłyszy cały świat. Adéla zapowiada nowy utwór

Kariera młodej wokalistki zaczęła się rozwijać, gdy wzięła udział w programie mającym wyłonić kolejne legendarne gwiazdy. Adéla była uczestniczką międzynarodowego programu "The Debut: Dream Academy", czyli reality show będącego konkursem talentów, który ma na celu stworzenie globalnego girlsbandu. Choć na pewnym etapie odpadła z programu (którego była faworytką), nie poddała się i szybko zaczęła wydawać autorską muzykę.

Adéla zaczęła formować swój fandom takimi utworami jak "DeathByDevotion", "Homewrecked", "SexOnTheBeat", "Machine Girl" czy chociażby "Superscar". Gdy 17 kwietnia br. wydała kontrowersyjną piosenkę "KGB", tym samym, korzystając ze swojego pochodzenia oraz nazywając samą siebie szpiegiem sławy i kultury popularnej, zainteresowanie jej twórczością stanowczo poszybowało do góry. Pomogło też w tym wsparcie Demi Lovato podczas jej trasy "It's Not That Deep Tour" - Adéla otwierała kilka koncertów byłej gwiazdy Disneya i w ten sposób pokazała się szerszej publiczności (wcześniej nie miała okazji występować w arenach, miała na koncie jedynie kilka kameralnych koncertów).

Piosenkarka postanowiła wykorzystać zainteresowanie mediów i zapowiedziała nowy singiel, zatytułowany "Red Bottoms", który swoją premierę ma mieć już 12 czerwca 2026 roku. Co więcej, Adéla zapowiedziała również autorską trasę koncertową - "The Red Bottoms Tour", która ma wystartować 28 sierpnia 2026 roku w Londynie.

Adéla wzięła udział w "Naszej Eurowizji". Nie musiała długo czekać na triumf

Adéla, 1 października 2024 roku wraz ze słowackim raperem Marko Damianem, słowackim piosenkarzem Adonxsem i słowacką piosenkarką Ronie, została wybrana na prowadzącą 42 edycji "Naszej Eurowizji" organizowanej w Bratysławie. 16 listopada 2024 roku piosenkarka została wybrana wewnętrznie na reprezentantkę Słowacji podczas 43 edycji Naszej Eurowizji organizowanej w Gibraltarze, zaś 18 stycznia 2025 roku odbył się finał konkursu, który wygrała z dorobkiem 177 punktów.

16 listopada 2025 roku podała słowackie punkty podczas finału 47 edycji Naszej Eurowizji organizowanej w Vigo.

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