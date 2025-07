Kiedy miłość czasem boli. Zwyciężczyni "The Voice of Poland" nie kryje emocji

Anna Iwanek to wokalistka, o której Polacy usłyszeli za sprawą 15. edycji "The Voice of Poland". Uczestniczka zrobiła ogromne wrażenie na jurorach już podczas przesłuchań w ciemno, wykonując w spektakularny sposób piosenkę "Seven Nation Army". Trafiła do drużyny Kuby Badacha i pod skrzydłami mentora zaszła aż do finału, gdzie zwyciężyła.