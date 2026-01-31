Kevin Mglej docenia wsparcie Roksany Węgiel. "Dwa razy na trening nie trzeba zapraszać"
Kevin Mglej, producent muzyczny i autor tekstów, a prywatnie mąż Roksany (Roxie) Węgiel-Mglej, przyznał, jak udało mu się zrzucić 40 kg. Jak się okazuje, dynamiczna transformacja wiązała się z wieloma wyrzeczeniami, o których producent opowiedział w najnowszym wywiadzie.
Przypomnijmy, że Roxie Węgiel wyszła za Kevina Mgleja w połowie 2024 roku. Jak przyznaje mężczyzna, decyzja o zadbaniu o swoje samopoczucie wyszła bezpośrednio od niego samego, a jego małżonka zawsze dumnie go wspierała. Para nawet wspólnie ćwiczy, o czym również opowiedział Mglej.
Kevin Mglej schudł aż 40 kilogramów. "Chcę zrobić formę życia"
"Myślę, że w życiu przychodzi taki moment, że chcesz coś zmienić. Kiedyś żyłem bardzo niezdrowo, jadłem śmieciowe jedzenie i uprawiałem znikomą ilość sportu. Obudziłem się w świecie, w którym było mi już po prostu ciężko, a z założenia jeszcze kawał życia przede mną" - wyznał producent w rozmowie z Plotkiem, dodając jednocześnie, iż Roxie nigdy nie naciskała na zmianę jego wyglądu.
"Wraz ze zmianą wagi zostawiłem dość mroczny okres swojego życia. Chciałem też coś sobie udowodnić. Na płaszczyźnie zawodowej odnosiłem sukcesy, w muzyce też miałem przyjemność współtworzyć hity, a dla siebie? Dla siebie nic. Myślę, że to przemiana na dobre i na stałe. Teraz chcę zrobić formę życia przed swoimi 30. urodzinami" - postanowił Mglej.
"Począwszy od liczenia kalorii, przez odpowiednią ilość snu. Nie chodzi o sam trening, bo machanie ciężarami na siłowni bez planu i odpowiedniego żywienia niestety nie przynosi wielkich efektów. Polubiłem trenowanie i mam z tego fun oraz staram się tym zarządzać z głową w całym moim lifestyle'u" - dodał mężczyzna.
Jak się okazuje, Roxie Węgiel mocno wspiera męża w dążeniu do upragnionego celu. "Myślę, że Roksana przede wszystkim pokochała Kevina niezależnie od tego, w jaką wersję jest zapakowany, ale na pewno jej determinacja w życiu przełożyła się na moją determinację w treningach. Tak jak już wspomniałem wcześniej, Roksana jest osobą, której dwa razy na trening nie trzeba zapraszać. Od dłuższego czasu Roxie jest w topowej formie, więc cóż…" - skwitował Kevin Mglej.