Koncert stanowił główny punkt obchodów setnej rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Scenariusz widowiska mocno osadzony jest w historii miasta, które w ciągu zaledwie kilku dekad przeszło drogę od niewielkiej nadmorskiej wioski do jednego z najważniejszych portów Bałtyku i symbolu nowoczesnej, niepodległej Polski.

Na scenie na Skwerze Kościuszki wystąpili Natalia Kukulska, Margaret, Natalia Szroeder, Andrzej Piaseczny, Tomasz Organek, Natalia Muianga, Gracjana Górka, Wiktor Dyduła oraz Szczyl. Towarzyszyli im Chór Music Everywhere, grupa taneczna ICON by Starowicz oraz orkiestra pod batutą Jana Stokłosy.

"Zaczęło się od morza - 100-lecie Gdyni" w Polsacie

Muzyczną oprawę wzbogacili także aktorzy gdyńskiego Teatru Muzycznego: Maja Gadzińska, Karolina Trębacz i Krzysztof Wojciechowski, a całość poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny.

"To nie jest typowy koncert. To rzeczywiście jest widowisko narracyjne" - tłumaczy producent koncertu Sebastian Mikołajczak w rozmowie z Polsat.pl.

"Zaprosiliśmy do współpracy czołowych polskich artystów, a także artystów gdyńskich, w bardzo szerokiej stylistyce, więc myślę, że każdy absolutnie znajdzie coś dla siebie. My przede wszystkim chcemy opowiedzieć tę historię Gdyni także narracją i materiałami, które tam będą. Każda z tych piosenek, chociaż popularna, będzie miała swoje uzasadnienie i sposób jej wykonania będzie miał uzasadnienie i zaczepienie w tej historii" - dodaje.

Koncert "Zaczęło się od morza - 100-lecie Gdyni" zostanie wyemitowany w Polsacie 20 lutego o godzinie 21.00.

