Każda kobieta powinna usłyszeć te słowa. Najpiękniejsze hity na 8 marca

Współczesne utwory dedykowane kobietom to często pełne pozytywnej energii hymny. Dodają pewności siebie, motywują do działania, ale też przypominają, że można być jednocześnie silną i wrażliwą. Muzyka stała się przestrzenią, w której kobiety wspierają się nawzajem, a ich utwory działają jak lustro odbijające wielowymiarową naturę współczesnego świata.

Z okazji wyjątkowego święta, zebraliśmy kilka, ikonicznych kompozycji poświęconych właśnie kobietom, które doskonale sprawdzą się jako ścieżka dźwiękowa tego dnia.

Edyta Górniak - "Jestem kobietą"

To absolutny klasyk z debiutanckiego albumu "Dotyk", który w latach 90. śpiewała niemal cała Polska. Utwór stał się pokoleniowym hymnem o kobiecej sile, niezależności i zmiennej naturze, łączącej w sobie przysłowiowy ogień i wodę. Nawet po wielu latach od premiery, potężny wokalnie refren tej piosenki wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych manifestów na naszej rodzimej scenie.

Alicja Majewska - "Być kobietą"

Trudno wyobrazić sobie muzyczne zestawienie na 8 marca bez tej niezwykle eleganckiej i pełnej uroku kompozycji. Alicja Majewska z właściwą sobie klasą wyśpiewała utwór, który w lekki, nieco nostalgiczny sposób opowiada o blaskach i cieniach codziennego życia pań. Piosenka do dziś urzeka wspaniałą melodią i poetyckim tekstem, przypominając o subtelnej stronie kobiecej natury.

Kayah - "Supermenka"

Ten wielki przebój to muzyczny hołd oddany wszystkim kobietom, które na co dzień muszą wykazywać się nadludzką determinacją. Kayah w mistrzowski sposób połączyła w nim chwytliwą, taneczną melodię z niezwykle trafnym, słodko-gorzkim tekstem o codziennych obowiązkach i zmaganiach. "Supermenka" to doskonałe przypomnienie, że prawdziwe bohaterki nie noszą peleryn, ale mijamy je każdego dnia na ulicy.

Renata Przemyk - "Babę zesłał Bóg"

Dla fanów nieco mocniejszych i bardziej zadziornych brzmień, ten utwór to absolutny punkt obowiązkowy playlisty. Piosenka Renaty Przemyk to pełen energii, buntowniczy manifest, który z dużym przymrużeniem oka traktuje o relacjach damsko-męskich i boskim pochodzeniu kobiet. To świetna, alternatywna propozycja dla klasycznych, popowych ballad, udowadniająca, że kobiecość ma wiele bardzo drapieżnych twarzy.

Alicia Keys - "Superwoman"

W zestawieniu nie mogło zabraknąć również silnego akcentu zza oceanu, który doskonale zamyka tę listę. Hit amerykańskiej gwiazdy to potężny zastrzyk motywacji i muzyczne przypomnienie o ogromnej wewnętrznej sile, która drzemie w każdej kobiecie. Zjawiskowy wokal artystki i podnoszący na duchu tekst sprawiają, że utwór ten perfekcyjnie wpisuje się w przesłanie Międzynarodowego Dnia Kobiet.

