Karolina Baran znana szerzej jako Kaeyra swoją karierę rozwinęła za oceanem, występując w programach takich jak "America's Got Talent" oraz "American Idol". Urodziła się w 2000 roku w Chicago, choć jej rodzice pochodzą z Raciborza. Polskie korzenie są dla artystki powodem do dumy zarówno w życiu prywatnym, jak i scenicznym, do tego stopnia, że marzy ona o reprezentowaniu naszego kraju na Eurowizji. Pewne kwestie jednak nie pozwalają jej podjąć się tego zadania.

Dlaczego Kaeyra nie weźmie udziału w preselekcjach do Eurowizji?

Podczas rozmowy z "Plejadą" wokalistka opowiedziała o swoich planach na 2026 rok: Mam już 13 postanowień na nowy rok. Ciekawe, co się sprawdzi. Zobaczyłam, co się sprawdziło z poprzedniego roku i jest tego dużo. Chcę tworzyć muzykę, wyruszyć w trasę, podróżować do Londynu, bo poznałam super producentów, z którymi tworzymy moją płytę. Mam też nadzieję, że w przyszłym roku wystartuję w Eurowizji.

Kaeyra już w 2025 roku chciała wystartować w preselekcjach, jednak ze względu na postawę organizatorów konkursu i brak decyzji o odsunięciu Izraela sprawił, że nie wysłała zgłoszenia: "Myślę, że ten rok jest bardziej politycznie... Nie zgadzam się z tym, co się dzieje. Wolę nie reprezentować tego i nie zgłaszać się. Ale może coś się zmieni i zgłoszę się w następnym roku. Tak naprawdę mamy już wybrane piosenki, tylko czekam na ten odpowiedni moment

Lista polskich finalistów preselekcji do tegorocznej edycji wydarzenia ujawniona zostanie 14 stycznia. Warto wspomnieć, że decyzja Europejskiej Unii Nadawców o pozwoleniu Izraelowi na udział wywołała ogromne poruszenie. Po upublicznieniu tej informacji z konkursu zrezygnowały m.in. Hiszpania, Islandia oraz Holandia.

