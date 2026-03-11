Kayah została gościnią specjalną nowego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Wystąpi w roli jurorki!

W najbliższą niedzielę w Polsacie zobaczymy kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Produkcja zadbała o niespodzianki i ogłosiła właśnie, że za stołem jurorskim zasiądzie dodatkowa ekspertka. To jej zostanie poświęcony taneczny wieczór - uczestnicy wykonają choreografie w rytm przebojów, takich jak "Supermanka" czy "Ramię w ramię". Gościnią specjalną została bowiem Kayah!

Trwa najnowsza, 18. edycja "Tańca z Gwiazdami". Widzowie Polsatu mieli okazję obejrzeć już dwa odcinki tanecznych zmagań uczestników, podczas których ogromnym zaskoczeniem okazały się umiejętności Magdaleny Boczarskiej czy Sebastiana Fabijańskiego. Z programem zmuszeni byli pożegnać się Małgorzata Potocka i jej partner Mieszko Masłowski.

W jury nowego sezonu ponownie zasiadają: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda.

Kayah zasiądzie w jury "Tańca z gwiazdami"! Poświęcono jej cały odcinek

W walce o Kryształową Kulę nie brakuje emocji, a produkcja show zapowiada niespodzianki, które jedynie podkręcą atmosferę. Już w najbliższą niedzielę nastąpią pewne roszady w jury! Właśnie ogłoszono, że za stołem sędziowskim zobaczymy Kayah. Odcinek zostanie bowiem w całości poświęcony twórczości kultowej wokalistki.

"Znane i uwielbiane hity Kayah wykona orkiestra Tomka Szymusia. Zostały zaaranżowane tak, aby można było ułożyć do nich choreografie, a jednocześnie aby nie straciły swojego niepowtarzalnego charakteru. Usłyszymy miedzy innymi 'Prawy do lewego', 'Prócz ciebie nic', 'Supermankę' i 'Ramię w ramię'. Artystka wzięła udział w wyborach piosenek ale to niejedyna jej rola tego wieczoru" - czytamy w oficjalnym komunikacie Polsatu, który wywołał w sieci niemałe poruszenie.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy za stołem jurorskim zasiada dodatkowy ekspert. W poprzedniej edycji twórcy "Tańca z Gwiazdami" poświęcili jeden z odcinków powracającej na scenę Beacie Kozidrak. Wówczas to liderka Bajmu oceniała taneczne popisy uczestników wykonujących choreografie od jej najsłynniejszych przebojów.

"Taniec z Gwiazdami. Kayah Night" już w niedzielę 15 marca o 19.55 w Polsacie i Polsat Box Go.

