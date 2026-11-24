Kayah, będąca jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej, która od 30 lat zachwyca słuchaczy mocnym głosem i przebojami, takimi jak "Testosteron" czy "Prawy do lewego", jakiś czas temu spróbowała swoich sił w nowej roli. Wokalistka zaczęła prowadzić swój program w RMF Classic, pod szyldem "Kayah zaprasza". Gośćmi jej rozmów byli już m.in. Michał Bajor, Mietek Szcześniak, Łukasz "L.U.C." Rostkowski, Magdalena Steczkowska, Natalia Niemen czy Paulina Przybysz. Każdy odcinek formatu dostępny jest w serwisach YouTube oraz Spotify, a także można go posłuchać na antenie radiowej.

W ostatniej odsłonie "Kayah zaprasza" pojawiła się psycholożka i psychoterapeutka Katarzyna Kucewicz, z którą prowadząca odbyła niezwykle szczerą rozmowę. Piosenkarka opowiedziała m.in. o bolesnych słowach swojego ojca, które stale wspomina, o samotności, która dotyka ją, gdy schodzi ze sceny, a także o chwilach, gdy pojawiała się u niej chęć zmiany pracy.

Przykre słowa ojca zostały z Kayah do dziś. "Że nie mam talentu muzycznego"

Rozmowa kobiet rozpoczęła się od wątku o samoakceptacji i poczuciu własnej wartości. To przypomniało Kayah pewne słowa ojca, które do dziś nie przestały jej boleć. Nawet ogromny sukces zawodowy nie dał gwieździe zapomnieć o tym, jak jedna z najbliższych jej osób postrzegała jej pasję. "Słyszałam od mego ojca właściwie same złe rzeczy. Że nie mam talentu muzycznego, że lata poświęcone na naukę gry na fortepianie były zmarnowanym czasem i wkładem finansowym" - powiedziała wprost artystka.

Chwilę później opowiedziała o tym, jak ogromną miłość odczuwa, gdy tłumy fanów zjawiają się na jej koncertach, a jednocześnie o tym, jak po zejściu ze sceny czuje, że jest sama. 59-latka przyznała, że przynajmniej trzy razy w życiu miała kryzys związany ze swoją karierą.

Kayah chciała porzucić zawód wokalistki? Myślała o byciu architektką i kwiaciarką

W minionych latach autorka hitu "Na językach" poważnie myślała o porzuceniu zawodu na rzecz bycia architektką wnętrz albo kwiaciarką. Na nowo zakochać się z muzyce pozwolił jej jazz - artystka świadomie porzuciła mainstreamowe przeboje, aby postawić na niezależność twórczą. W odnalezieniu nowej drogi pomógł też własny podcast.

"Oczywiście, że bym chciała, żeby ambitne piosenki podobały się ludziom i były zauważone, ale nie za wszelką cenę. Z siebie nie zrezygnuję" - skwitowała.

Gościni piosenkarki, Katarzyna Kucewicz, podzieliła się z odbiorcami równie osobistymi doświadczeniami, m.in. związanymi z oceną innych. Kobiety wspomniały jeszcze o tematach zdrady, wierności, kobiecej solidarności, restrykcyjnych diet oraz presji związanej ze starzeniem się.