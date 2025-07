Festiwal Zorza , którego pomysłodawcą jest Dawid Podsiadło , jest już na półmetku swojej trasy. Wydarzenie zadebiutowało w Poznaniu, zbierając sporo negatywnych opinii przez przeludnienie oraz niekorzystną pogodę. Później artyści zaproszeni przez autora hitu "Małomiasteczkowy" wystąpili we Wrocławiu, a 11 lipca impreza przeniosła się do stolicy.

Co działo się podczas Festiwalu Zorza w Warszawie?

Kayah zaskoczyła widzów festiwalu Zorza! Dołączyła na scenie do Pauliny Przybysz

Repertuar skłonił artystkę do zadedykowania piosenki nieobecnej Beacie Kozidrak i wzniesienia toastu za liderkę Bajmu. "Chciałabym was poprosić, abyśmy symbolicznie wznieśli toast za zdrowie Beaty Kozidrak szklanką wody, dobrze?" - zawołała Kayah ze sceny, zwracając się do publiczności.