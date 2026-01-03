Kayah zamyka trudny rozdział. Artystka z nadzieją wchodzi w 2026 rok

2025 rok był dla Kayah wyjątkowo bolesny. W ciągu zaledwie siedmiu miesięcy artystka straciła obojga rodziców. Wcześniej musiała pożegnać ukochanego psa, co wspomina jako szczególnie dotkliwe. Na tym jednak nie koniec zmian: po 24 latach zakończyła współpracę z wytwórnią Kayax, którą sama współtworzyła i która przez lata była jednym z filarów polskiego rynku muzycznego.

Choć Kayah rzadko dzieli się prywatnymi przeżyciami, tym razem zdecydowała się na krótki, ale bardzo osobisty komentarz, publikując pierwszy wpis w 2026 roku na Instagramie.

Podsumowanie 2025 roku przez Kayah. "Na szczęście już za nami"

Artystka nie siliła się na szczegółowe rozliczenia. W kilku zdaniach dała do zrozumienia, jak trudny był to dla niej czas i jak dużą ulgę przynosi jego zakończenie. Napisała:

"Kochani, jaki ten rok był dla mnie, dobrze wiecie. Nie ma co podsumowywać, na szczęście już za nami. Mam ogromną nadzieję, że ten nowy będzie dużo łaskawszy dla mnie. Bardzo na to liczę". Słowa te szybko spotkały się z falą reakcji fanów i środowiska muzycznego, którzy w komentarzach wyrażali wsparcie i solidarność z artystką.

Muzyka jako punkt odniesienia

W dalszej części wpisu Kayah zwróciła uwagę na to, co wciąż pozostaje dla niej ważne. Artystka zaznaczyła, że życzy sobie "dużo nowości muzycznych", dziękując jednocześnie słuchaczom za cierpliwość i obecność. To nie pierwszy raz, gdy Kayah podkreśla, jak istotną rolę w trudnych momentach odgrywa dla niej muzyka. W wywiadach wielokrotnie mówiła o tym, że twórczość bywa formą terapii i sposobem na porządkowanie emocji.

Kayah jest gotowa na 2026 rok

Wpis zakończył się wyraźnym akcentem nadziei i wdzięczności wobec fanów:

"Życzę wam, by Nowy Rok przyniósł wam dużo zdrowia, dobra i radości ale też żeby nikogo wam nie zabrał. Dziękuję za kolejny rok z wami. Czuję ogromnie wasze wsparcie i obecność. To co? 2026 - jestem gotowa! Lecimy z tym!"

Po roku pełnym strat Kayah wchodzi w 2026 z ostrożnym optymizmem i gotowością na zmiany.

