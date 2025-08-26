Kayah i Viki Gabor to dwie wielkie gwiazdy polskiej sceny. Pierwsza z nich zasłynęła jeszcze w latach 90., kiedy podbiła rynek płytą "Kamień". Przez kilka dekad swojej kariery wylansowała ponadczasowe przeboje, takie jak "Na językach", "Supermenka", "Testosteron" czy "Prawy do lewego", które do dziś znane są pokoleniom Polaków. Druga z wymienionych stała się fenomenem programu "The Voice Kids", aby chwilę później zostać zwyciężczynią prestiżowej Eurowizji Junior. W błyskawicznym tempie zdobyła popularność i podbiła rynek muzyczny, gromadząc pokaźne grono odbiorców.

Artystki, choć dzieli je spora różnica wieku i bogactwo doświadczeń, miały okazję współpracować razem przy piosence "Ramię w ramię". Utwór wydany został na początku 2020 r., gdy zwyciężczyni Eurowizji Junior miała zaledwie 12 lat.

Do piosenki powstał wówczas specjalny klip. W teledysku wokalistki pokazały kobiecą siłę, która - jak same przyznały - może zmieniać świat. W trakcie nagrań bogatsza w muzyczne doświadczenia Kayah opiekowała się młodszą koleżanką z branży i dawała jej wiele rad na przyszłość. Piosenkarki świetnie się dogadywały, pomimo różnicy pokoleń.

"Myślałam, że na naszym pierwszym spotkaniu będzie sztywna atmosfera, ale bardzo szybko po wejściu do studia zaczęłyśmy nadawać na podobnych falach. Czasami mówię do niej ciocia Kayah" - opowiadała Viki niedługo po premierze.

Kayah wprost o karierze Viki Gabor. Twierdzi, że ma niewykorzystany potencjał

Okazuje się, że z czasem kontakty artystek uległy pogorszeniu. Viki Gabor zaczęła dorastać, a jej wizerunek sceniczny i obycie mocno się zmieniły. Przy okazji ostatniego festiwalu w Sopocie legendarna Kayah wprost wyznała, co sądzi o tym, jak potoczyła się kariera młodej gwiazdy.

"Ja jej zawsze gratulowałam wielkiego talentu, tam jest ogromny potencjał. Ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany" - ujawniła weteranka polskiej sceny w rozmowie z Eską. "Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej, natomiast nie ulega wątpliwości, że jest to ewenement na naszym rynku" - dodała.

Czy Viki Gabor i Kayah zaśpiewają jeszcze kiedyś w duecie?

Kayah z bólem obserwuje sceniczne poczynania Viki i uważa, że piosenkarka powinna obrać zupełnie inny kierunek. Mimo to ciepło wspomina współpracę z młodszą koleżanką i nie zamyka się na ewentualne kolaboracje w przyszłości.

"Bardzo ją kocham, mam cudowne wspomnienia. Być może kiedyś otworzy się nam furtka do kolejnej współpracy, tak żebym mogła pomóc jej rozwijać się w takim kierunku, w którym naprawdę da się poczuć jej całkowity potencjał" - stwierdziła wokalistka.

Kayah ma dla młodszej koleżanki jedną radę

Kayah zdaje sobie sprawę z tego, że młodzi artyści powinni sami odkrywać swoje artystyczne "ja" i uczyć na własnych błędach. W związku z tym ma dla Viki Gabor jedynie małą radę. "Każdy artysta ma swoją ścieżkę, ma swój pomysł na siebie, musi popełniać też swoje błędy, odrabiać swoje lekcje. Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą" - podsumowała artystka.

