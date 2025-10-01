Kayah przeżyła niezwykle trudny czas. "Kiedy nie masz już dwojga rodziców, dorastasz w mgnieniu oka"

Weronika Figiel

Kayah ma za sobą niezwykle trudny czas - w przeciągu kilku miesięcy zmuszona była poradzić sobie ze stratą ukochanego pupila, następnie ojca, a później matki. W najnowszym wywiadzie legendarna artystka opowiedziała o bólu, z którym musiała się zmierzyć. Wyznała, jak radzi sobie ze stratą i co jest dla niej najtrudniejsze.

Kayah opowiedziała o stracie, którą ostatnio przeżyła
Kayah opowiedziała o stracie, którą ostatnio przeżyła

Kayah ma za sobą niezwykle trudny okres. Choć w życiu zawodowym wszystko wydaje się iść po jej myśli - nagrywa nowe utwory i nieustannie koncertuje - prywatnie legendarna gwiazda przeżywa bolesne chwile. Rzadko dzieli się z mediami szczegółami z życia osobistego, jednak tym razem zrobiła wyjątek. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o stratach, które zmuszona była przeżyć w ostatnim czasie.

Na początku roku Kayah pochowała ojca. Kilka miesięcy później odeszła także jej matka

W lutym bieżącego roku Kayah poinformowała o śmierci swojego ojca. Do dziś przeżywa stratę, choć ich relacja nie należała do najłatwiejszych. Artystka wspomniała, że w dzieciństwie mężczyzna porzucił ją oraz żonę, odchodząc do innej kobiety. Wywarło to ogromny wpływ na dorastającą jeszcze wokalistkę, która - jak sama przyznała - nie mogła liczyć na czułość ze strony ojca. Często ją krytykował i nie wykazywał się zrozumieniem, przez co samoocena piosenkarki była zachwiana.

Kilka miesięcy po pogrzebie ojca Kayah zmuszona była stawić czoła kolejnej stracie - pochowała także swoją ukochaną mamę, Krystynę. Kobieta chorowała od dłuższego czasu, lecz piosenkarka nie była przygotowana na jej odejście. Podzieliła się wówczas z fanami poruszającą refleksją na Instagramie.

"Ten rok nie należy do najłatwiejszych dla mnie. Pożegnałam Greya, 5 dni później tatę, a teraz mamę. Pożegnania są trudne. Nawet na peronie, chociaż wiemy, dokąd jedzie pociąg. Staram się stawić temu czoła. Szczególnie spotykając tak cudowną publiczność na koncertach" - pisała Kayah, wspominając ukochanego psa, tatę oraz mamę.

Tuż po śmierci rodzicielki piosenkarka starała się poradzić sobie z jej odejściem poprzez muzykę - koncertowała i dzieliła się bólem ze swoimi wiernymi słuchaczami. Pojawiła się wówczas m.in. na festiwalu Great September w Łodzi, a dzień później także na koncercie w Strzelinie.

Kayah wyznała, jak radzi sobie po stracie rodziców

W rozmowie z "Wprost" Kayah szczerze wyznała, jak przeżyła ten trudny okres. Zaznaczyła, że każde pożegnanie jest bolesne i niesie za sobą wielki ciężar, lecz nauczyła się z tym obcować. Wspomniała również słowa swojej rodzicielki, które zapadły jej w pamięć.

"W czasie pogrzebu powiedziałam, że moja mama nigdy, w żadnym człowieku, nie widziała niczego złego. Mawiała, że 'nie ma ludzi złych, są tylko niekochani'. Potrafiła każdego wysłuchać i usprawiedliwić" - wyjawiła Kayah.

"Gdy żegnasz matkę, to naprawdę żegnasz kawał siebie. Kiedy zaś nie masz już dwojga rodziców, dorastasz w mgnieniu oka. Ale to są truizmy. Najgorsza okazuje się potem codzienność. Każdy z nas przechodzi to w inny sposób. Często w moich piosenkach opisywałam stratę, ale też ją gloryfikowałam, służyła mi często za inspirację. Myślałam, że umiem sobie z nią radzić" - dodała legendarna piosenkarka.

Artystka pochyliła się także nad tym, jak można radzić sobie ze stratą. Jej ratunkiem w trudnych chwilach jest muzyka i pisanie szczerych piosenek, choć dla innych może to być zwykłe spotkanie z drugim człowiekiem. "Ponieważ wszystko odbyło się na przestrzeni kilku miesięcy, człowiek ze złamanym sercem uczy się patrzeć mrokowi w oczy. Jest w jakiś sposób zaimpregnowany. Czasem włącza się wyparcie. Czasem rzuca się w ramiona życzliwych ludzi, bo boi się spać sam. Czasem włącza wszystkie możliwe światła w domu i telewizory, by gadającymi głowami zagłuszyć pustkę. A czasem idzie w miasto, by chcieć być jego częścią, a jednocześnie boleśnie zrozumieć, że choć świat pędzi dalej. Tak jak pisałam, w piosence 'Na paluszkach': 'Czy świat umrze trochę, kiedy ja umrę?'" - dodała na koniec Kayah.

