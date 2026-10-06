Kayah to jedna z najsłynniejszych wokalistek polskiej estrady. Od blisko 30 lat zachwyca słuchaczy swoim mocnym głosem i przebojami, takimi jak "Śpij kochany, śpij", "Testosteron", "Na językach" czy "Prawy do lewego". Zadebiutowała w połowie lat 80., lecz dopiero 10 lat później jej twórczość została zauważona i odniosła sukces - wszystko za sprawą przełomowego krążka "Kamień". Dziś na koncie artystki znajduje się osiem Fryderyków, diamentowe, platynowe oraz złote płyty, występy na KFPP w Opolu, projekt MTV Unplugged oraz 21. miejsce na liście "100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu" wg magazynu "Forbes Polska".

Jakiś czas temu artystka zaczęła prowadzić swój program w RMF Classic, pod szyldem "Kayah zaprasza". Każdy odcinek formatu dostępny jest w serwisach YouTube oraz Spotify, a w soboty o godz. 11:00 można posłuchać go również na antenie radiowej. Dotychczas gośćmi podcastu piosenkarki byli m.in. Michał Bajor, Mietek Szcześniak, Łukasz "L.U.C." Rostkowski, Magdalena Steczkowska, Natalia Niemen czy Paulina Przybysz. W miniony weekend to Jacek Wasilewski, słynny medioznawca i dziennikarz, zasiadł przed mikrofonem.

Kayah zaskoczyła fanów metamorfozą! "Ale glow up"

Choć rozmowa Kayah z Jackiem Wasilewskim była niezwykle owocna, tym, co przyciągnęło uwagę odbiorców, nie była dyskusja o sztuce, lecz metamorfoza piosenkarki! W najnowszym odcinku swojego programu 58-latka pokazała się bowiem w odświeżonej fryzurze. Dotychczas prezentująca się w klasycznych, długich kosmykach artystka postawiła na sporą zmianę i zafundowała sobie prostą, gęstą grzywkę. Charakterystyczny ciemny kolor pozostał natomiast bez zmian.

Fanom zdecydowanie przypadła do gustu metamorfoza artystki. W mediach społecznościowych zasypali ją komplementami. "Jaki włos!", "Wow, ale look!", "GRZYWKAYAH", "Cudnie z grzywką", "Kayah! Kobito! Ta grzywka! Rewelacja", "Ale glow up" - czytamy w komentarzach zachwyconych internautów.

Kayah w nowej fryzurze Instagram @kayah_official materiał zewnętrzny



