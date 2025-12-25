Kayah odniosła się do swojej wypowiedzi na temat Viki Gabor. "O mały włos to nas nie poróżniło"

Viki Gabor od kilku lat pozostaje jedną z najgłośniejszych postaci młodego pokolenia polskiej sceny. Zwycięstwo w Eurowizji Junior w 2019 roku otworzyło jej drogę do dalszych sukcesów, a kolejne single umacniały jej pozycję w mainstreamie. Ważnym momentem w jej karierze był również duet z Kayah - utwór "Ramię w ramię", który stał się manifestem kobiecej solidarności i międzypokoleniowego porozumienia.

Atmosfera wokół tej współpracy uległa zmianie po wywiadzie Kayah dla Radia Eska. Artystka, pytana o rozwój kariery młodszej koleżanki, pozwoliła sobie na osobistą refleksję.

"Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej. Zawsze jej gratulowałam wielkiego talentu. Tam jest ogromny potencjał, ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany" - mówiła.

Choć dalsza część wypowiedzi dotyczyła artystycznej drogi, błędów i naturalnego procesu dojrzewania, to właśnie ten fragment został najmocniej podchwycony przez media. W komentarzach szybko zaczęto łączyć słowa Kayah z wizerunkiem scenicznym Viki Gabor, który od dawna wzbudza skrajne opinie.

Viki Gabor odniosła się do wypowiedzi Kayah. "Było to trochę smutne"

Viki Gabor nie ukrywała, że wypowiedź mentorki ją dotknęła. W rozmowie z Żurnalistą przyznała, że odebrała ją osobiście.

"Było to trochę smutne" - powiedziała, odpowiadając na pytanie o słowa Kayah.

W tym samym czasie młoda wokalistka reagowała także na krytykę dotyczącą jej wyglądu. Komentując uwagi internautów, stwierdziła wprost, że osoby oceniające jej styl "nie mają gustu", dając do zrozumienia, że nie zamierza rezygnować z własnej estetyki.

Sprostowanie ze strony Kayah

Po fali komentarzy Kayah postanowiła wrócić do sprawy. W kolejnych rozmowach radiowych podkreśliła, że jej intencją nie była krytyka, a źle dobrane słowa doprowadziły do nieporozumienia.

"Chcąc zaznaczyć ogromny potencjał jej talentu, powiedziałam zdanie, które zostało kompletnie mylnie ocenione, odebrane i puszczone w eter" - tłumaczyła.

Jak dodała, chodziło jej wyłącznie o subiektywne spojrzenie na moment kariery, a nie o ocenę osoby czy artystycznych wyborów Viki Gabor.

"Coś tak głupiego i o mały włos to nas nie poróżniło" - przyznała, zwracając uwagę na mechanizmy rządzące medialnym obiegiem informacji. Cała sytuacja pokazała, jak łatwo w przestrzeni publicznej jedno zdanie może zdominować narrację i zmienić odbiór relacji między artystami.

Sławomir i Kajra wystąpią w Toruniu w Polsacie. "Jesteśmy bardzo zaopiekowani przez produkcję" INTERIA.PL