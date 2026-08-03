Kayah i Bregović odtworzyli kultowe zdjęcie. "1999 vs 2026. Ja nie widzę żadnej różnicy"

Wydany w 1999 roku krążek "Kayah & Bregović" na zawsze zapisał się w dziejach polskiej sceny muzycznej, a takie kompozycje jak "Prawy do lewego", "Śpij kochanie, śpij" czy "Byłam różą" stały się nieprzemijającymi klasykami. Po ponad dwudziestu siedmiu latach od tamtej premiery, artyści zdecydowali się przywołać moment, który zapoczątkował ich muzyczną współpracę.

Ta sama poza po latach

Na profilu instagramowym wokalistki opublikowano zestawienie fotografii, które szybko zwróciło uwagę internautów. Podczas jednego z niedawnych koncertów Kayah i Bregović powtórzyli charakterystyczne ustawienie znane z materiałów promocyjnych towarzyszących wydaniu ich wspólnej płyty.

"1999 vs 2026. Ja nie widzę żadnej różnicy. A tak na serio, to jesteśmy teraz dużo mądrzejsi, fajniejsi i naprawdę bardzo się lubimy" - napisała Kayah w opisie zdjęcia.

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Inicjatywa wywołała falę pozytywnych reakcji w komentarzach. Internauci nie szczędzili zarówno zachwytów, jak i wspomnień: "Piękne czasy mi się przypominają gdy słyszę tę płyt", "Uważam, że to jeden z najpiękniejszych, ale i najważniejszych projektów muzycznych w historii polskiej muzyki!", "Płyta mojego dzieciństwa. Uwielbiam jej słuchać po dziś", "Fantastyczna fotograficzna retrospekcja".



