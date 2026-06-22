Katy Perry zakpiła z byłych partnerów podczas koncertu. Wymowny gest rozbawił fanów

18 czerwca wokalistka wystąpiła jako jedna z gwiazd festiwalu O Son do Camiño w Santiago de Compostela. W trakcie wykonywania przeboju "Never Really Over" przygotowała dla publiczności niespodziankę, która szybko stała się viralem w mediach społecznościowych.

Na scenie ustawiono ogromny ekran stylizowany na smartfona. W pewnym momencie zaczęły pojawiać się na nim przychodzące połączenia od osób, których inicjały nie pozostawiały większych wątpliwości co do ich tożsamości.

Diplo, John Mayer i Orlando Bloom. Żaden z nich nie doczekał się odpowiedzi

Jako pierwszy "zadzwonił" Diplo, z którym Katy Perry była krótko związana w 2014 roku. Piosenkarka natychmiast podbiegła do ekranu i demonstracyjnie odrzuciła połączenie. Chwilę później zakryła twarz dłońmi i wróciła do wykonywania utworu, wywołując śmiech wśród fanów.

Niedługo później na ekranie pojawił się kontakt podpisany jako "JM". Wiele osób odebrało to jako nawiązanie do Johna Mayera, z którym gwiazda spotykała się z przerwami w latach 2012-2015. Perry spojrzała na ekran, lecz tym razem postanowiła po prostu zignorować połączenie.

Największe emocje wzbudził jednak kolejny kontakt. Skrót "OB" internauci natychmiast powiązali z Orlando Bloomem. Aktor i wokalistka przez lata uchodzili za jedną z najpopularniejszych par show-biznesu. Ich relacja zakończyła się w 2025 roku, gdy para odwołała zaręczyny po niemal dziewięciu latach wspólnego życia.

Jeden telefon Katy Perry odebrała bez chwili zawahania

Finał scenicznej zabawy był jednak zupełnie inny. Gdy na ekranie pojawił się kontakt oznaczony jako "JPJT", obok którego widniały serce i kanadyjska flaga, wokalistka zareagowała natychmiast.

Katy Perry z uśmiechem zaakceptowała połączenie, dając publiczności jasny sygnał, że chodzi o Justina Trudeau. Były premier Kanady od miesięcy pozostaje bohaterem doniesień na temat życia uczuciowego amerykańskiej gwiazdy.

Katy Perry nie ukrywa uczuć. "Jestem bardzo zakochana"

Występ w Hiszpanii odbył się zaledwie kilkanaście dni po tym, jak Perry i Trudeau po raz pierwszy pokazali się razem na czerwonym dywanie. Para pojawiła się na premierze filmu koncertowego "Katy Perry: The Lifetimes Tour" podczas festiwalu Tribeca w Nowym Jorku.

W rozmowie z dziennikarzami piosenkarka otwarcie opowiedziała o zmianach, jakie zaszły w jej życiu.

"Czuję, że w wielu aspektach stałam się bardziej stąpającą po ziemi osobą. Jestem bardzo zakochana. Ten koncert powstał już po tym, jak poznałam miłość swojego życia, dlatego czułam się dzięki temu bardziej stabilna" - wyznała.

Artystka porównała siebie do latawca unoszącego się wysoko nad ziemią.

"Lecę bardzo wysoko i czasami potrzebuję czegoś, co mnie zakotwiczy. Teraz mam wreszcie taką kotwicę i dzięki temu czuję się naprawdę kompletna" - dodała.





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