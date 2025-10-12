Przypomnijmy, że Katy Perry i Orlando Bloom poznali się w 2016 roku. Historia ich relacji rozpoczęła się w dość niespotykany sposób - aktor przypadkiem zjadł burgera zamówionego przez piosenkarkę. Od tamtego momentu wokalistka i aktor byli niemal nierozłączni. W 2019 roku zaręczyli się, a rok później na świecie pojawiła się ich córka, Daisy Love. Jak podały zagraniczne media, po blisko dziewięciu wspólnych latach drogi Perry i Blooma rozeszły się.

Nowy romans Katy Perry kwitnie. Wokalistka wygląda na szczęśliwą

W lipcu br. informowaliśmy, iż piosenkarka została przyłapana na wspólnej kolacji w prestiżowej restauracji Le Violon w Montrealu z byłym premierem Kanady - Justinem Trudeau. Teraz plotki okazują się prawdą - gwiazda i Trudeau zostali sfotografowani podczas wspólnego wypoczynku na jachcie u wybrzeży Kalifornii.

Relacja naocznego świadka stawia sprawę w jasnym świetle - to nowy romans Katy Perry. Według relacji mężczyzny, który uczestniczył w rejsie obserwacyjnym wieloryby, nowa para wcale nie kryła się ze swoim uczuciem. "Przepłynęła swoim jachtem obok naszej łodzi, a potem zaczęli się całować. Nie zdawałem sobie sprawy, z kim jest, dopóki nie zobaczyłem tatuażu na ramieniu tego mężczyzny i od razu zorientowałem się, że to Justin Trudeau" - przyznał turysta cytowany przez brytyjskie media. Kanadyjski magazyn "The National Post" informuje, iż były premier Kanady ma charakterystyczny tatuaż kruka z mitu plemienia Haida na lewym ramieniu.

Rozwiń

Przypomnijmy, iż Katy Perry jest obecnie w trakcie swojej trasy koncertowej "The Lifetimes Tour", z którą ma zamiar odwiedzić także Polskę - wokalistka wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie już 28 października br.

Margaret nie mogła powstrzymać łez podczas Bitwy w "The Voice of Poland" TVP