W lipcu zeszłego roku informowaliśmy, iż piosenkarka została przyłapana na wspólnej kolacji w prestiżowej restauracji Le Violon w Montrealu z byłym premierem Kanady -Justinem Trudeau. Plotki szybko okazały się prawdą - gwiazda i Trudeau zostali sfotografowani podczas wspólnego wypoczynku na jachcie u wybrzeży Kalifornii czy chociażby wśród tłumu na tegorocznej Coachelli.

Przypomnijmy, że wcześniej Katy Perry była związana z Orlando Bloomem, z którym poznała się w 2016 roku. Historia ich relacji rozpoczęła się w dość niespotykany sposób - aktor przypadkiem zjadł burgera zamówionego przez piosenkarkę. Od tamtego momentu wokalistka i aktor byli niemal nierozłączni. W 2019 roku zaręczyli się, a rok później na świecie pojawiła się ich córka, Daisy Love. Po blisko dziewięciu wspólnych latach drogi Perry i Blooma rozeszły się, jednak wygląda na to, iż wokalistka jest obecnie szczęśliwa - świadczą o tym między innymi kadry jej instagramowych postów.

Tak wyglądał kwiecień Katy Perry. Miłość, podróże i przyjaciele

Katy Perry opublikowała na Instagramie sklejkę najważniejszych momentów z kwietnia. Na pierwsze zdjęcie z serii wybrała zdjęcie z Justinem Trudeau - para stoi w jaskini i w objęciach spogląda na morze, zaś kolejnym razem tuli się do siebie. Na jednej z fotografii wokalistce popłynęła po policzku łza, a Trudeau zalotnie spogląda na aparat telefonu.

Katy Perry będzie miała teraz intensywny czas - piosenkarka rozpoczyna festiwalową trasę, która rozpocznie się 18 czerwca br. w Hiszpanii, zaś zakończy 25 lipca w Szwajcarii.

"Widać, że jest zakochana, i że straciła dla niego głowę", "Wyglądają razem obłędnie", "Kocham Katy i to, że nareszcie jest szczęśliwa", "Piękna parka" - piszą internauci.

