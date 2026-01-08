Katy Perry coraz chętniej pokazuje partnera. Udostępniła wakacyjne kadry

7 stycznia Katy Perry zamieściła na Instagramie obszerną galerię zdjęć i filmów, podpisując ją krótko: "Holidaze". Wśród publikowanych kadrów znalazły się ujęcia z rodzinnych celebracji, detale świątecznych dekoracji oraz sceny z podróży, które składają się na osobisty zapis końcówki roku.

Jedno ze zdjęć przedstawia Justina Trudeau zanurzonego w krystalicznie czystej wodzie, uśmiechniętego i zrelaksowanego. Podobny charakter ma fotografia wykonana na plaży o zachodzie słońca, na której Perry całuje Trudeau w policzek, a były premier Kanady obejmuje ją i patrzy w obiektyw z szerokim uśmiechem. To najbardziej wymowny kadr całej serii.

W galerii nie zabrakło również subtelnych symboli. Perry pokazała naszyjnik z zawieszką w kształcie złotego liścia klonu, jednoznacznie kojarzonego z Kanadą i krajem pochodzenia jej partnera. W kontekście wcześniejszych wspólnych wystąpień i potwierdzonych informacji medialnych, taki detal nie jest przypadkowy.

Jak rozwijała się relacja Katy Perry i Justina Trudeau?

Katy Perry i Justin Trudeau byli widywani publicznie już latem w Montrealu, a sam Trudeau wielokrotnie podróżował, by spędzać czas z artystką podczas przerw w jej trasie koncertowej. Jak przekazywało źródło magazynu "People", były premier "był bardzo wytrwały", a to właśnie jego konsekwencja sprawiła, że relacja "przerodziła się w coś realnego". "Pochlebia jej tym, ile wysiłku włożył w tę relację i cieszy się, że się spotykają" mówił informator. Dodawał również: "Nie szukała wtedy związku, ale on latał po całym świecie, żeby być blisko niej. Lubi spędzać z nim czas".

Rodzina ponad wszystko

Znaczną część galerii Perry poświęciła rodzinie. Wśród zdjęć znalazły się ujęcia z farmy choinek, gdzie piosenkarka pojawiła się razem z Orlando Bloomem i ich pięcioletnią córką Daisy Dove. Na jednym z kadrów aktor niesie na ramieniu świąteczne drzewko, a cała scena ma spokojny, domowy charakter. Na opublikowanym nagraniu widać także Perry i Blooma trzymających Daisy za ręce podczas wspólnej jazdy na łyżwach. Cała trójka ubrana jest w zimowe czapki i szaliki, co tylko podkreśla rodzinny klimat.

Artystka pokazała również świąteczny stół z kartami imion przygotowanymi przez córkę. Obok Katy, Orlando i Daisy pojawiło się także imię Flynn, 15 letniego syna Blooma z małżeństwa z Mirandą Kerr, co potwierdza, że patchworkowa rodzina spędziła święta razem.

Rozwiń

Katy Perry i Orlando Bloom poznali się w 2016 roku, zaręczyli się w lutym 2019, a w sierpniu 2020 powitali na świecie córkę. W czerwcu 2025 roku para zakończyła swoje dziewięcioletnie zaręczyny. Jak donoszą media, rozstanie odbyło się w przyjaznej atmosferze.

