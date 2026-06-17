Już 20 czerwca br. ponad 130 muzyków, wokalistów i artystów stworzy spektakl zamykający projekt "Pieśni Współczesne". Publiczność usłyszy utwory, które przez ostatnie lata wypełniały największe sale koncertowe i filharmonie w kraju, a teraz wybrzmią wspólnie po raz pierwszy i ostatni. Obok Miuosha i Zespołu "Śląsk" na scenie pojawią się: Jakub Józef Orliński, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Paweł Domagała, Ralph Kaminski, Kayah, Natalia Szroeder, Błażej Król, Natalia Grosiak, Igor Herbut, Igo, Laboratorium Pieśni, Maciej Musiałowski, Tomasz Organek, Julia Pietrucha, Dawid Tyszkowski, Wiktor Waligóra, Piotr Zioła, Marcycha i Asia Smajdor.

Piękne pożegnanie z projektem "Pieśni Współczesne". Jak dojechać na wyjątkowy koncert?

"Pieśni Współczesne - Antologia" to nie tylko koncert, ale wielowymiarowe widowisko łączące współczesne brzmienia z bogactwem śląskiej tradycji. Monumentalne aranżacje, ponad 130 muzyków na scenie i wyjątkowa oprawa wizualna sprawią, że Arena Katowice na jeden wieczór zamieni się w największą salę koncertową w Polsce. Dla fanów projektu będzie to ostatnia okazja, by usłyszeć na żywo kompozycje z obu części "Pieśni Współczesnych" w ich pełnej koncertowej odsłonie. Wydarzenie stanowi finał dotychczasowej historii projektu i symboliczne pożegnanie repertuaru, który zgromadził tysiące słuchaczy w całym kraju.

Na koncert najwygodniej dotrzeć dedykowanymi autobusami linii S1 kursującymi na trasie Dworzec Katowice - Arena Katowice lub korzystając z komunikacji miejskiej. Osoby planujące przyjazd samochodem mogą skorzystać z parkingu przy Arenie Katowice. Ograniczona liczba miejsc parkingowych dostępna jest w sprzedaży za pośrednictwem eBilet.pl. Wjazd na parking odbywa się od strony ul. Bocheńskiego, a następnie ul. Upadową.

Ostatnie bilety na koncert są jeszcze dostępne na eBilet.pl.

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