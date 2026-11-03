Na profilu 42-letniej wokalistki ukazało się zdjęcie, na którym trzyma w ramionach noworodka. W ten sposób artystka obwieściła, że wraz ze swoim partnerem Olliem powitali na świecie drugą pociechę. Para doczekała się syna, który otrzymał imię Max.

Świeżo upieczona mama nawiązała również we wpisie do starszego potomka, czteroletniego Sandro: "Nowy członek rodziny… Max już z nami! Mam ogromne szczęście, być mamą dwóch cudownych chłopców. Sandro, jak dotąd, jest wspaniałym starszym bratem. Niech to trwa jak najdłużej".

Wiadomość o powiększeniu rodziny nie była całkowitą niespodzianką dla osób śledzących jej występy. Piosenkarka ujawniła swój stan latem podczas jednego z koncertów. Ze sceny opowiedziała wówczas o odnalezieniu wielkiej miłości po latach poszukiwań, wspominając, że ukochanego poznała w 2020 r., a ich rodzina wkrótce się powiększy.

Wolność od oceniania i powrót do autentyczności

Oczekiwanie na narodziny dziecka wpłynęło również na podejście gwiazdy do koncertowania. W osobnym wpisie piosenkarka szczerze opisała realia pracy przed kamerami i publicznością, które towarzyszyły jej przez całe dorosłe życie. Podczas letnich występów zrezygnowała z obcisłych sukienek na rzecz luźniejszych koszul i spodni, w których czuła się w pełni swobodnie.

Jak podkreśliła, czas ten okazał się dla niej niezwykłym doświadczeniem psychicznym, uwalniającym od presji idealnej sylwetki i "wewnętrznego głosu oceniającego".

Katie Melua z synem Maxem Instagram @katiemeluaofficial materiał zewnętrzny

Piosenkarka podsumowała tę przemianę słowami: "Moje ciało zrobiło coś dużo ważniejszego, a ja czułam wdzięczność za to, że to było możliwe. To było niezwykle wyzwalające, gdy wychodziłam na scenę i myślałam: 'Moim zadaniem jest śpiewać!'. Mam nadzieję, że to podejście się utrzyma".

Dla autorki hitu "Nine Million Bicycles" obecne szczęście to kolejny etap po życiowych zawirowaniach. W przeszłości tworzyła małżeństwo z Jamesem Toselandem, utytułowanym motocyklistą i mistrzem świata w wyścigach superbike. Związek rozpadł się w 2020 r. po ośmiu latach.