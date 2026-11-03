Katie Melua podzieliła się radosną nowiną. Gwiazda opublikowała wyjątkowe zdjęcie

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Katie Melua podzieliła się ze swoimi odbiorcami wiadomością o ważnym wydarzeniu w życiu prywatnym. Wokalistka zamieściła w sieci fotografię, na której pozuje z nowym członkiem rodziny, nie kryjąc ogromnego wzruszenia. Artystka przyznała, że ostatnie miesiące przyniosły jej nie tylko wielką radość, ale również nieoczekiwaną ulgę.

Katie Melua i Ollie powitali na świecie syna Maxa. Katie Melua przekazała radosną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Katie MeluaPer Ole HagenGetty Images

Na profilu 42-letniej wokalistki ukazało się zdjęcie, na którym trzyma w ramionach noworodka. W ten sposób artystka obwieściła, że wraz ze swoim partnerem Olliem powitali na świecie drugą pociechę. Para doczekała się syna, który otrzymał imię Max.

Świeżo upieczona mama nawiązała również we wpisie do starszego potomka, czteroletniego Sandro: "Nowy członek rodziny… Max już z nami! Mam ogromne szczęście, być mamą dwóch cudownych chłopców. Sandro, jak dotąd, jest wspaniałym starszym bratem. Niech to trwa jak najdłużej".

Wiadomość o powiększeniu rodziny nie była całkowitą niespodzianką dla osób śledzących jej występy. Piosenkarka ujawniła swój stan latem podczas jednego z koncertów. Ze sceny opowiedziała wówczas o odnalezieniu wielkiej miłości po latach poszukiwań, wspominając, że ukochanego poznała w 2020 r., a ich rodzina wkrótce się powiększy.

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Wolność od oceniania i powrót do autentyczności

Oczekiwanie na narodziny dziecka wpłynęło również na podejście gwiazdy do koncertowania. W osobnym wpisie piosenkarka szczerze opisała realia pracy przed kamerami i publicznością, które towarzyszyły jej przez całe dorosłe życie. Podczas letnich występów zrezygnowała z obcisłych sukienek na rzecz luźniejszych koszul i spodni, w których czuła się w pełni swobodnie.

Jak podkreśliła, czas ten okazał się dla niej niezwykłym doświadczeniem psychicznym, uwalniającym od presji idealnej sylwetki i "wewnętrznego głosu oceniającego".

Kobieta w jasnej bluzie trzyma niemowlę owinięte zielonym kocem i ubrane w niebieską czapeczkę, stojąc na trawie w słonecznym parku.
Katie Melua z synem MaxemInstagram @katiemeluaofficialmateriał zewnętrzny

Piosenkarka podsumowała tę przemianę słowami: "Moje ciało zrobiło coś dużo ważniejszego, a ja czułam wdzięczność za to, że to było możliwe. To było niezwykle wyzwalające, gdy wychodziłam na scenę i myślałam: 'Moim zadaniem jest śpiewać!'. Mam nadzieję, że to podejście się utrzyma".

Dla autorki hitu "Nine Million Bicycles" obecne szczęście to kolejny etap po życiowych zawirowaniach. W przeszłości tworzyła małżeństwo z Jamesem Toselandem, utytułowanym motocyklistą i mistrzem świata w wyścigach superbike. Związek rozpadł się w 2020 r. po ośmiu latach.

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