Piosenkarka reprezentowała Belgię podczas 51. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2006 roku w Atenach utworem " Je t'adore ". Mimo iż była pewną faworytką, nie udało jej się zakwalifikować do finału i w półfinale konkursu zajęła 12. miejsce. Artystka szybko zyskała rozgłos, o którym inni wykonawcy z jej rodzimego rynku muzycznego mogli tylko pomarzyć, a najlepszym tego dowodem są hity, które pamiętamy do dziś.

Jej pierwsza płyta, zatytułowana " Different ", ukazała się dwa lata później (w Polsce do sprzedaży trafiła w 2003 roku). Album z coverami francuskich klasyków sprzedał się na całym świecie w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Sporą popularnością płyta cieszyła się również w naszym kraju i nic dziwnego, bo takie utwory jak " Désenchantée " i " Libertine " (repertuar francuskiej piosenkarki Mylène Farmer ), można często usłyszeć w radiach nawet dzisiaj.

Warto przypomnieć, iż Kate Ryan często przemyca w utworach swoje wartości, przekonania i personalne historie. Na krążku "Alive" znalazły się takie single jak "All for You" oraz wzruszający "That Kiss I Miss", który został dedykowany zmarłej matce artystki. W tym samym roku wokalistka została ambasadorką dużej kampanii "EUROGAMES 2007", której hymnem został utwór "We All Belong" (dedykowany społeczności LGBT+). Ryan wielokrotnie podkreśla w wywiadach, iż kocha nieheteronormatywną społeczność, ponieważ od zawsze jest bliska jej sercu.