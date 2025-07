"Zawsze dążyliśmy do jakiegoś ideału piękna. On zawsze będzie czymś niedoścignionym. Na tym ideał polega. Nieszczęście współczesnego świata polega na tym, że porównujemy się z innymi i to jest chyba ten problem. Jak dojrzała kobieta może porównywać się z 20-letnią dziewczyną? Niestety taki kierunek wyznaczają nam też social media, ale my sami temu ulegamy. Myślę, że bez samoakceptacji nie pójdziemy ani o krok dalej" - powiedziała Sokołowska w rozmowie z Plejadą.