Katarzyna Nosowska zaprasza na trasę. "Coś, czego jeszcze nie wypada zdradzać"
Pod koniec roku odbędzie się pięć koncertów pod szyldem "nosowska.xxx". Na tej trasie Katarzyna Nosowska podsumuje trzy dekady solowej drogi. "I będzie coś, czego jeszcze nie wypada zdradzać" - czytamy.
Trasa "nosowska.xxx" zapowiada jest jako "intymna, bliska i intensywna". Na pięciu koncertach wokalistka planuje podsumować 30 lat solowej kariery.
W połowie września 1996 r. pojawił się album "puk.puk", czyli solowy debiut Nosowskiej. Głównym autorem mocno elektronicznego materiału był Piotr Banach - gitarzysta i pierwszy lider grupy Hey, obecnie występujący w duecie BAiKA. Trzy piosenki stworzył klawiszowiec Andrzej Smolik, a kolejne dwie - Marcin Macuk, który jeszcze w 1992 r. był pierwszym basistą Heya, a w zespole jest na stałe jako klawiszowiec od 2015 r. (jako muzyk koncertowy grał z grupą w latach 2007-2015).
Debiut przyniósł singlowe przeboje "Jeśli wiesz co chcę powiedzieć..." (wykorzystany w filmie "Gry uliczne" Krzysztofa Krauze) i "O nas".
Przez te 30 lat na własny rachunek nagrała osiem studyjnych płyt plus ostatni album "Kasia i Błażej" (2024) stworzony w duecie z Błażejem Królem.
"Na koncertach spotkają się więc rzeczy dobrze znane i te, które dopiero nabierają kształtu. Będzie coś starego - pierwsze solowe przeboje i piosenki, które dawno zdążyły obrosnąć wspomnieniami. Będzie coś nowego - utwory z kolejnych rozdziałów tej historii i zapowiedź tego, co przed nami. Będzie też coś pożyczonego - covery przepuszczone przez wrażliwość Nosowskiej, czyli cudze piosenki, które na chwilę staną się bardzo jej. I będzie coś, czego jeszcze nie wypada zdradzać" - czytamy na profilu Nosowskiej.
Bilety na trasę "nosowska.xxx" trafiły już do sprzedaży.
13.11 - Warszawa, Stodoła
27.11 - Wrocław, A2
4.12 - Gdańsk, B90
6.12 - Kraków, Studio
13.12 - Warszawa, Stodoła.