Trasa "nosowska.xxx" zapowiada jest jako "intymna, bliska i intensywna". Na pięciu koncertach wokalistka planuje podsumować 30 lat solowej kariery.

W połowie września 1996 r. pojawił się album "puk.puk", czyli solowy debiut Nosowskiej. Głównym autorem mocno elektronicznego materiału był Piotr Banach - gitarzysta i pierwszy lider grupy Hey, obecnie występujący w duecie BAiKA. Trzy piosenki stworzył klawiszowiec Andrzej Smolik, a kolejne dwie - Marcin Macuk, który jeszcze w 1992 r. był pierwszym basistą Heya, a w zespole jest na stałe jako klawiszowiec od 2015 r. (jako muzyk koncertowy grał z grupą w latach 2007-2015).

Debiut przyniósł singlowe przeboje "Jeśli wiesz co chcę powiedzieć..." (wykorzystany w filmie "Gry uliczne" Krzysztofa Krauze) i "O nas".

Katarzyna Nosowska zaprasza na trasę "nosowska.xxx"

Przez te 30 lat na własny rachunek nagrała osiem studyjnych płyt plus ostatni album "Kasia i Błażej" (2024) stworzony w duecie z Błażejem Królem.

"Na koncertach spotkają się więc rzeczy dobrze znane i te, które dopiero nabierają kształtu. Będzie coś starego - pierwsze solowe przeboje i piosenki, które dawno zdążyły obrosnąć wspomnieniami. Będzie coś nowego - utwory z kolejnych rozdziałów tej historii i zapowiedź tego, co przed nami. Będzie też coś pożyczonego - covery przepuszczone przez wrażliwość Nosowskiej, czyli cudze piosenki, które na chwilę staną się bardzo jej. I będzie coś, czego jeszcze nie wypada zdradzać" - czytamy na profilu Nosowskiej.

Bilety na trasę "nosowska.xxx" trafiły już do sprzedaży.

13.11 - Warszawa, Stodoła

27.11 - Wrocław, A2

4.12 - Gdańsk, B90

6.12 - Kraków, Studio

13.12 - Warszawa, Stodoła.

