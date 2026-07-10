Katarzyna Nosowska to legenda polskiej muzyki, wybitna tekściarka i artystka, której wrażliwość i spojrzenie na społeczne tematy od lat budzi uznanie wśród fanów, krytyków, jak i kolegów z branży. "8", "DEGRENGOLADA" i "BASTA" ("Ja pas!", "Nagasaki") to jedynie urywek wydawnictw wokalistki, które niemal od razu po publikacji zyskały miano kultowych. Teraz, 10 lipca br., artystka postanowiła zacząć świętowanie 30-letniej solowej kariery - w ręce fanów oddała cztery premierowe utwory: "SZKODA BRAW", "SOS CHAOSU", "WSTYD" i "YOKO".

Nosowska wydała 4 nowe piosenki. "Obchodów i pompy nie będzie"

Czterech producentów, dwanaście utworów i muzyczna opowieść podzielona na etapy - Katarzyna Nosowska rozpoczyna właśnie swój najnowszy projekt wydawniczy. Przez najbliższe miesiące zaprezentuje słuchaczom dwanaście premierowych utworów, które stworzyła wspólnie z czterema producentami nierozerwalnie związanymi z różnymi etapami jej drogi artystycznej: Pawłem Krawczykiem, Michałem "Foxem" Królem, Andrzejem Smolikiem oraz Marcinem Macukiem.

Na całe, zaplanowane na połowę października 2026 roku wydawnictwo, złożą się trzy odsłony. W każdej z nich usłyszymy po cztery premierowe kompozycje - po jednej od każdego z producentów. Co ciekawe, wokalistka zdecydowała się na specyficzną formę premiery. Wszystkie single opublikowane zostały jednocześnie, na równych prawach, bez wskazywania utworu wiodącego (głównego singla).

"Cały poprzedni rok, a w szczególności jego końcówka, były dla mnie bardzo trudne. W internetach mówili, że podkopytkuje do mnie koń już w lutym 2026, że wskoczę na niego i ruszę w stronę ulgi. Widziałam jak ludzie galopują, tymczasem ja, w tym samym miejscu, pod kołdrą. Powstałam wraz z wiosną, zapragnęłam ruchu, smaku, życia. W tym roku celebruję 30 letnią podróż pod szyldem Nosowska solo. Obchodów i pompy nie będzie. Będzie płyta. Zupełnie nowa. Dla mnie bardzo szczególna. Dziękuję nią za sztamę jaką mamy - Wy i ja. Kłaniam się najniżej i zapraszam do wysłuchania czterech pierwszych singli" - opowiada Nosowska, przybliżając tym samym tematykę nowego muzycznego rozdziału,

"SZKODA BRAW - o tym, że brak reakcji, zaangażowania, zachowanie naszych cennych zasobów energetycznych by żyć własne życie - jest najlepszym rozwiązaniem. SOS CHAOSU - o tym, że trzeba wielkiej czujności, codziennej weryfikacji, krytycznego myślenia - by nie dać się zmanipulować, wyprowadzić na manowce. Bez tego często nie zauważamy, że coś nami mówi i robi, że nie jesteśmy gospodarzami tylko sługami. YOKO - o tym, że czasem miłość to niewola, a związek jest terytorium, na którym nigdy nie wzrosną owoce pełnego samopoznania - choć z zewnątrz wygląda nieźle. WSTYD- o tym, że czasem w głowie się nie mieści" - dodała wokalistka, zachęcając do wysłuchania wszystkich czterech utworów.



