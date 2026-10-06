Katarzyna Nosowska to legenda polskiej muzyki, wybitna tekściarka i artystka, której wrażliwość i spojrzenie na społeczne tematy od lat budzi uznanie wśród fanów, krytyków, jak i kolegów z branży. "8", "DEGRENGOLADA" i "BASTA" ("Ja pas!", "Nagasaki") to jedynie urywek wydawnictw wokalistki, które niemal od razu po publikacji zyskały miano kultowych. 10 lipca br. artystka postanowiła zacząć świętowanie 30-letniej solowej kariery - w ręce fanów oddała cztery premierowe utwory: "SZKODA BRAW, otwiera się w nowym oknie", "SOS CHAOSU, otwiera się w nowym oknie", "WSTYD, otwiera się w nowym oknie" i "YOKO, otwiera się w nowym oknie", które finalnie złożyły się w długogrający projekt pt. "NIGREDO" (premiera: 23 października br.).

Oprócz działania w branży muzycznej, Katarzyna Nosowska ma doświadczenie w uważnej rozmowie z ludźmi, a najlepszym tego przykładem jest podkast "Bliskoznaczni", który wokalistka z powodzeniem prowadzi z pomocą swojego syna - Mikołaja Krajewskiego. Ostatnia cisza na kanale duetu i brak nowych rozmów zmartwiły fanów projektu, jednak - jak się okazało - nowe odcinki były w produkcji!

Co dalej z "Bliskoznacznymi"? "Jeszcze raz przepraszamy"

"Kochani, jak pewnie zauważyliście, przez ostatnie tygodnie nie wychodziły odcinki 'Bliskoznacznych' i 'Wiem, że nic nie wiem'. Bardzo was za to przepraszamy. Niestety, musieliśmy zrobić drobną pauzę w wypuszczaniu odcinków, by wszystko uporządkować. Nie oznacza to, że w międzyczasie nie nagrywamy. Mamy nadzieję, że wybaczycie nam ten chwilowy poślizg" - napisali w mediach społecznościowych swojego podkastu.

"Wracamy do was 18 października. Jeszcze raz przepraszamy i do zobaczenia. Kasia i Miki" - zapowiedział rodzinny i podkasterski duet.

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Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski realizują podcast "Bliskoznaczni", do którego zapraszają różne znane osoby ze świata show-biznesu - rozmawiali już m.in. z Justyną Steczkowską, Urszulą Dudziak, "Bagim", Bovską, Maciejem Stuhrem, Maciejem Maleńczukiem, Skubasem, Edytą Bartosiewicz, Anną Marią Sieklucką, Tomaszem Schuchardtem, Krzysztofem Ibiszem, a także z Cezarym Pazurą.