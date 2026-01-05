Katarzyna Nosowska przeszła metamorfozę. Zdradziła sekret utraty wagi

Katarzyna Nosowska nigdy nie ukrywała, że temat wagi wracał w jej życiu regularnie. Kolejne diety przynosiły krótkotrwałe efekty, po których następował powrót kilogramów i frustracja. Przez lata artystka funkcjonowała próbując sprostać oczekiwaniom, jakie narzuca show-biznes, starając się "utrzymać formę", choć jej ciało wysyłało inne sygnały. Nosowska zdecydowała się na zmianę, która nie była reakcją na presję z zewnątrz. Punktem wyjścia stało się samopoczucie, a nie wygląd.

Ketogeniczna dieta i świadome ograniczenia

Nosowska wybrała dietę ketogeniczną, opartą na znacznym ograniczeniu węglowodanów i zwiększeniu udziału pełnowartościowych tłuszczów w diecie. Oznaczało to rezygnację z cukru oraz wyraźne zmniejszenie ilości owoców i warzyw. Jak podkreślała, nie była to kolejna "dieta cud", ale próba sprawdzenia, jak jej organizm reaguje na konkretny sposób odżywiania. Zmiana nie przyszła od razu. Proces wymagał czasu, obserwacji i nauczenia się podstawowej rzeczy: rozpoznawania, kiedy ciało naprawdę domaga się jedzenia.

Głód czy emocje? "Nie miałam kontaktu z żołądkiem"

Najważniejszym elementem tej przemiany okazała się uważność. Nosowska przyznawała, że przez lata myliła fizyczny głód z napięciem, smutkiem czy stresem. Dopiero teraz zaczęła odczytywać sygnały wysyłane przez organizm.

"Zajęło mi trochę czasu, żeby usłyszeć, co mówi do mnie mój żołądek, bo ja nie miałam z nim kontaktu. Ja nie wiedziałam, czy ja jestem głodna. Więc to naprawdę mi dużo czasu zajęło, żeby w ogóle zacząć czuć to miejsce - czy to jest głód, czy to jest smutek" - mówiła w rozmowie z Magdą Mołek. W programie "W moim stylu", artystka opowiadała o długim procesie budowania relacji z własnym ciałem.

Bez idealizacji i bez wyrzutów sumienia

Choć efektem zmiany jest 10 kilogramów mniej, Nosowska daleka jest od deklarowania żywieniowej perfekcji. Przyznaje, że są produkty, po których czuje wyraźny dyskomfort a mimo to czasem po nie sięga. Różnica polega na tym, że robi to świadomie, akceptując reakcję organizmu. Dla artystki nie jest to dowód słabości, lecz element procesu, który ma przebiegać w zgodzie z ciałem, a nie przeciwko niemu.

Dziś, po ukończeniu 54 lat, Nosowska podkreśla, że jej podejście do odchudzania zmieniło się diametralnie. Zniknęła potrzeba dopasowywania się do telewizyjnych standardów czy branżowych oczekiwań. Zamiast tego pojawiła się cierpliwość i zgoda na to, że zmiana wymaga czasu. Utrata kilogramów nie jest celem samym w sobie, lecz naturalnym skutkiem uważniejszego życia.

