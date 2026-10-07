Historia małżeństwa Pawła i Katarzyny Golców sięga 2001 r. Muzyk poślubił swoją ukochaną dokładnie 25 lat temu, od tamtej pory tworząc z nią szczęśliwe i zgodne małżeństwo. Wychowują wspólnie dwie córki - urodzoną w 2003 r. Maję (która idzie ścieżką ojca i od pewnego czasu próbuje swoich sił na scenie muzycznej) oraz Anię, która przyszła na świat dziesięć lat później.

Historia miłości Katarzyny i Pawła Golców. Pochodzili z dwóch różnych światów, a wytrwali w miłości 25 lat

Początki znajomości nie były łatwe, ponieważ zakochani pochodzili z dwóch zupełnie różnych światów. "Ja z Podlasia, Paweł - góral. Wychowywaliśmy się w innych częściach Polski, inne tradycje, troszkę inna kultura. Jesteśmy też innego wyznania" - opowiadała Katarzyna w podkaście "W parach".

"Jesteśmy małżeństwem, ale też odrębnymi ludźmi. Każdy z nas ma swoje poglądy i nie musimy się we wszystkim zgadzać" - dodawała żona Pawła Golca. Mimo różnic udało im się więc stworzyć zgrany duet.

Para nie ukrywa jednak, że w ich wspólnym życiu nie brakowało zarówno wzlotów, jak i upadków. Popularność zespołu Golec uOrkiestra i jednoczesne stronienie Katarzyny od show-biznesu oraz blasku fleszy nie ułatwiają im codzienności.

"Pojawiają się dzieci, proza życia, gorsze momenty, pojawiają się - przy tej wspaniałej, wielkiej karierze Pawła - też chwile słabsze, ogromnego hejtu nieraz, który spada na całą naszą rodzinę. (...) Padają jakieś oskarżenia, które są w ogóle bezpodstawne. Ale sami wiecie, ludzie są anonimowi, czują się, że mogą nas obrazić. Odcinamy się od tego, ale w domu czasami ta energia zła pozostaje. (…) I też pracujemy nad tym cały czas, wspieramy się" - opowiadała Katarzyna Golec.

Kasia i Paweł Golcowie pokazali nagranie ze ślubu! Tak świętują srebrne gody

Z okazji 25. rocznicy ślubu Katarzyna i Paweł Golcowie podzielili się z odbiorcami archiwalnym nagraniem. W mediach społecznościowych zamieścili filmik z prywatnej, weselnej kasety VHS, z 2001 r.

"Ona - Podlasianka. On - góral z Żywiecczyzny. Dwa żywioły, dwa temperamenty, które połączyła miłość do sztuki, muzyki i... kuchni. Dziś Kasia i Paweł świętują srebrne gody! Kochani, niech Wam się razem pięknie żyje!" - czytamy na oficjalnym profilu zespołu Golec uOrkiestra.

Materiał, zamieszczony z okazji srebrnych godów, przedstawia młodego, 26-letniego muzyka w eleganckim garniturze i w charakterystycznej fryzurze - długim kucyku. Z kolei ukochana Pawła postawiła wówczas na białą suknię z odkrytymi ramionami. Na filmiku widzimy zarówno chwile składania przysięgi przed kościelnym ołtarzem, jak i ślubną sesję fotograficzną oraz ujęcia z hucznego wesela młodej pary. Archiwalne nagrania poprzeplatane zostały ze zdjęciami z obecnych czasów, na których widać, że miłość Katarzyny i Pawła wciąż trwa.

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Fani życzą gwiazdorskiej parze miłości i zachwycają się urodą młodej Katarzyny. "Na początku myślałam, że to Celine Dion!"

Fani Golec uOrkiestry zachwycili się nagraniem sprzed lat i zalali małżeństwo z imponującym stażem falą komentarzy. "Jeszcze więcej miłości dla was", "Duuużo miłości, zrozumienia i przede wszystkim Bożego Błogosławieństwa na kolejne lata", "Piękny jubileusz, gratulacje", "Kolejnych rocznic w zdrowiu, miłości i radości!", "Na początku myślałam, że to Celine Dion! Wszystkiego najpiękniejszego" - życzą komentujący.