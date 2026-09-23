Film "Nasza rewolucja" (premiera 11 listopada) ma podtytuł "Historia miłości Gajki i Jacka Kuroniów" i to oni są głównymi bohaterami produkcji.

W tle ich relacji rozgrywają się kluczowe wydarzenia najnowszej historii Polski: protesty robotnicze, narodziny opozycji demokratycznej, działalność Komitetu Obrony Robotników, inwigilacja, więzienie i dramat stanu wojennego.

W rolach głównych występują Magdalena Popławska oraz Arkadiusz Jakubik. Film wyreżyserował Piotr Domalewski (m.in. "Cicha noc"), a za zdjęcia odpowiada Michał Sobociński. Po raz pierwszy widzowie mogli zobaczyć go na trwającym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

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Kaśka Sochacka i Kortez razem

Do sieci trafił właśnie wykorzystujący sceny z filmu teledysk do utworu "Jak my", nakręcony przez Daniela Jaroszka. W piosence duet stworzyli Kaśka Sochacka i Kortez, dla których była to już kolejna współpraca.

W nagraniu towarzyszyli im Olek Świerkot (instrumenty klawiszowe, syntezatory, programowanie, instrumenty perkusyjne), Magdalena Laskowska (skrzypce) i Lesław Matecki (gitara). Produkcją zajęli się Olek Świerkot i Kortez.

Punktem wyjścia dla tego numeru był ostatni list, który Gajka napisała do Jacka Kuronia. Przypomnijmy, że zmarła ona 23 listopada 1982 r. na zaawansowane zwłóknienie płuc. Do szpitala trafiła z obozu dla internowanych. W tym czasie jej mąż przebywał w więzieniu - ostatni raz widzieli się na kilka godzin przed jej śmiercią.

"On - charyzmatyczny, bezkompromisowy, gotowy poświęcić wszystko dla wolności. Ona - odważna, ciepła i niezwykle silna. Ich mieszkanie staje się miejscem spotkań opozycji demokratycznej, a codzienność - nieustannym balansowaniem między miłością, walką i strachem" - czytamy w opisie filmu.