Single "To nie o mnie" i "Zimne ognie" powstawały we współpracy z producentami Kubą Galińskim oraz DrySkullem. Inspirowane są popem spod znaku lat 80. Pachną wakacyjnym nastrojem i zachęcają do tańca.

"Tym razem chciałam pokazać się słuchaczom inaczej niż kiedykolwiek wcześniej i stworzyłam piosenkę w stylu, który kocham, czyli popową, taneczną, przywodzącą na myśl retro skojarzenia, a zatem nieco nostalgiczną. Ale nie dajcie się zwieść tej lekkości, bo tekst opowiada o intensywnych emocjach związanych z próbami zakończenia związku" - mówi Kasia Sienkiewicz o piosence "To nie o mnie".

Kasia Sienkiewicz i jej szalony taniec. Wokalistka Kwiatu Jabłoni z dwoma nowymi piosenkami

Teledysk do tego nagrania wypełniony jest szalonym tańcem - wokalistka wyrywa się i powraca w ramiona tancerzy, próbując odzyskać stabilny grunt pod nogami.

Z kolei utwór "Zimne ognie" opowiada o zauroczeniu, które choć trwa tylko chwilę, to uszczęśliwia.

"Długo zajęło mi, zanim zrozumiałam, że w życiu potrzebuję również tych ulotnych zachwytów i przeżywania połączenia z drugą osobą, nawet jeśli jest to tylko przelotna znajomość albo rzadkie spotkania. Dobrze jest pozwolić samemu sobie zauroczyć się ludźmi, chwilą, światem" - opowiada o kompozycji.

Piosenka idzie w parze z subtelnym, onirycznym lyric video, w którym możemy zobaczyć artystkę wpatrującą się w złote serce.

Kasia Sienkiewicz jest w trakcie swojej letniej festiwalowej trasy, gdzie prezentuje świeży materiał. Ma już za sobą występ m.in. na Open'er Festivalu w Gdyni. Solowy projekt artystki doczeka się również albumu. Wcześniej poznaliśmy już singel "Były momenty".

Kasia Sienkiewicz od 2018 r. współtworzyła ze swoim bratem, Jackiem Sienkiewiczem, zespół Kwiat Jabłoni. Duet łączył folkową wrażliwość z nowoczesnym popem. Od maja działalność Kwiatu Jabłoni jest zawieszona - nie jest to jednak koniec grupy.