Kasia Sienkiewicz jest jedną z czołowych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Od 2018 r. współtworzy ze swoim bratem, Jackiem Sienkiewiczem, zespół Kwiat Jabłoni. Duet zdobył ogromną popularność dzięki piosenkom łączącym folkowy klimat i wrażliwość z nowoczesnym popem. W ich repertuarze znajdują się hity takie jak "Dziś późno pójdę spać", "Mogło być nic" czy "Byłominęło", a na koncie mają już m.in. Bursztynowego Słowika z Sopotu, wielomilionowe wyświetlenia, występ na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festivalu i wyprzedane trasy koncertowe.

Niedawno zespół Kwiat Jabłoni ogłosił tymczasowe zawieszenie działalności. Po wydaniu albumu "Przesilenie" - który jest zapisem trzech koncertów z 34-osobową orkiestrą z Sali Widowiskowej Zespołu "Mazowsze" w Otrębusach - rodzeństwo Sienkiewiczów zagrało trasę koncertową i pożegnało się z fanami na bliżej nieokreślony czas. Muzycy podkreślili jednocześnie, że choć planują obecnie rozwój solowych karier, nie oznacza to definitywnego końca Kwiatu Jabłoni.

Kasia Sienkiewicz debiutuje solo! "Były momenty" to taneczny utwór o tęsknocie

Kasia Sienkiewicz 7 maja 2026 r. oficjalnie otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Oddała w ręce fanów pierwszy solowy singiel, zatytułowany "Były momenty". Piosenka jest energiczna i taneczna, lecz jej tekst porusza niełatwy temat tęsknoty.

Wraz z Kasią Sienkiewicz nad utworem pracował Leon Krześniak, polski producent i songwriter młodego pokolenia, który miał już okazję tworzyć przeboje z takimi wykonawcami, jak Wiktor Dyduła, Zalia czy Ignacy. Najpopularniejszym kawałkiem, jaki powstał we współpracy z twórcą, jest "dopóki się nie znüdzisz" - gigantyczny internetowy viral, który w szczytowym momencie wygenerował niemal 200 milionów odsłon i zdobył status potrójnej platynowej płyty.

"Pierwsza okładka. Pierwsza piosenka. No dobra, wiem, że napisałam ich już trochę, ale ta jest w pewnym sensie PIERWSZA, bo jeszcze nigdy wcześniej nie nagrałam piosenki jako ja, czyli zwykła Kasia. Kocham śpiewać z innymi i jestem na maksa przyzwyczajona, że zawsze ktoś w piosence ze mną jest, dlatego numer 'Były momenty' jest dla mnie odlotem. I radością! Ale skłamałabym mówiąc, że czuję spokój. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji i oczekiwanie na premierę spędza mi sen z powiek. Dosłownie" - pisała artystka kilka dni temu, w oczekiwaniu na premierę.

Czego możemy spodziewać się po solowej twórczości Kasi Sienkiewicz?

Z zapowiedzi solowej ery wokalistki dowiadujemy się, że Kasia Sienkiewicz planuje obrać bardziej osobisty, intymny kierunek. Autorskimi piosenkami chce zgłębić swoją kobiecą stronę - tę pełną delikatności, ale też zadziorności oraz zmysłowości. "Po raz pierwszy usłyszymy ją w piosenkach o romantycznych relacjach damsko-męskich, miłosnych wzlotach i upadkach" - pisała wytwórnia Sony, informując o tym, co nadchodzi.

Kasia Sienkiewicz wystąpi na Polsat Hit Festiwalu!

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Polsat Hit Festiwalu, podczas której na scenie nie zabraknie Kasi Sienkiewicz. Artystka wystąpi w Operze Leśnej już pierwszego dnia imprezy - 22 maja! Wraz z Wiktorem Dydułą zaśpiewa przebój "Nie mówię tak, nie mówię nie", który drugi rok z rzędu znalazł się w czołówce Radiowych Hitów Roku. Kolejnego dnia festiwalu artystka zaśpiewa także w hołdzie dla Krzysztofa Krawczyka.

Warto przypomnieć, że Polsat Hit Festiwal potrwa od 22 do 24 maja 2026 r. Tradycyjnie gwiazdy wystąpią w Operze Leśnej w Sopocie, a impreza transmitowana będzie na żywo w Polsacie. Trzydniowe święto muzyki i dobrej zabawy - podobnie jak w ubiegłych latach - zakończą występy popularnych kabaretów. W piątkowy i sobotni wieczór natomiast odbędą się koncerty z udziałem ok. 150 gwiazd. Widzowie zobaczą m.in. Roxie Węgiel, Pszonę, Oskara Cymsa, Ich Troje, Kayah, Natalię Szroeder, Ewelinę Lisowską, Mezo, Libera czy Andrzeja Piasecznego.

Bilety na wydarzenie dostępne są w sprzedaży internetowej, a ich ceny zaczynają się od 105,40 zł.

