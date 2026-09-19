Kasia Sienkiewicz chce uciec z show-biznesu. "Zamieszkam w domu na wsi"

Kasia Sienkiewicz w niedawnej rozmowie dla "Plejady" przyznała, że nie traktuje ucieczki z miasta jako abstrakcyjnego planu awaryjnego. Choć obecnie koncentruje się na muzyce, jest przekonana, że taki etap nadejdzie w jej życiu. Przyznała, że zapoznaje się już z zasadami ekologicznego budownictwa. Wśród materiałów, które zwróciły jej uwagę, wymieniła glinę, słomę oraz konopie.

"Moim planem B na życie, a w zasadzie planem, który na pewno nastąpi w pewnym momencie, jestem przekonana, to będzie wyprowadzenie się na wieś, mieszkanie w ekologicznym budownictwie z gliny, słomy, kombinatu konopnego. Jest coś takiego jak cement konopny. Już zgłębiłam budowanie ekologicznych domów" - tłumaczyła.

Wokalistka nie ogłosiła konkretnej daty przeprowadzki ani nie podała miejsca, w którym miałby powstać dom. Wyjaśniła natomiast, że jest to kierunek, do którego chce dojść, gdy jej zawodowe życie pozwoli na większe zaangażowanie w inne sprawy.

Kasia Sienkiewicz chce nieść pomoc zwierzętom

Ważną częścią jej planu jest opieka nad zwierzętami odebranymi z trudnych warunków lub uratowanymi przed hodowlą przemysłową. Sienkiewicz chce też wykorzystywać swoją rozpoznawalność do rozmów o sytuacji zwierząt gospodarskich: "Jestem przekonana, że zamieszkam w domu na wsi, będę mieć uratowane z różnych ciężkich warunków czy hodowli przemysłowych zwierzęta. Planuję poświęcić się bardziej poszerzaniu świadomości tego, jak ciężko mają zwierzęta hodowlane. To jest absolutnie dla mnie ważny plan. Chciałabym w życiu też się zaangażować na maksa w coś jeszcze".

Muzyka nadal jest ważna

Deklaracja artystki nie oznacza bezpośredniego końca jej muzycznej drogi. Kwiat Jabłoni pozostaje na razie zawieszony, a artystka rozwija solową działalność. Jednocześnie ona i jej brat Jacek piszą nowe piosenki z myślą o przyszłym powrocie duetu: "Teraz angażuję się w muzykę i nie da się wszystkiego naraz".