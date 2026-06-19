"Bez playbacku" to nowy podcast Polsat Box Go o muzyce, utalentowanych twórcach i historiach kryjących się za wyjątkowymi albumami oraz oryginalnymi projektami artystycznymi. Dominik Pajewski, dziennikarz muzyczny i wokalista zespołu Gorgonzolla, zaprasza do inspirujących rozmów artystów reprezentujących różnorodne gatunki muzyczne.

W pierwszym odcinku na jego pytania odpowiada wokalistka Kasia Lins, która za płytę "Obywatelka K.L." z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego otrzymała trzy Fryderyki.

Kasia Lins w podcaście "Bez playbacku"

"Ciechowski zawsze był dla mnie bardzo ważny. Łączył to, co niskie, z tym co wysokie. Wysoką literaturę łączył z erotyzmem. To jest dla mnie bardzo ciekawe, jako ryzyko w procesie twórczym. To jest pewne napięcie, które lubię w muzyce" - opowiada Kasia Lins w premierowym odcinku "Bez playbacku".

Program będzie publikowany co tydzień, w czwartki. Rozmowy "Bez playbacku" znajdą się we wszystkich pakietach Polsat Box Go oraz w serwisie YouTube i Spotify.

"Bez playbacku" to przestrzeń szczerych, merytorycznych i często bardzo osobistych rozmów o kulisach pracy artystycznej, wyzwaniach współczesnego rynku muzycznego i emocjach, które towarzyszą tworzeniu i występowaniu na scenie. To podcast dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać swoich ulubionych artystów i spojrzeć na muzykę z nowej perspektywy.

Dominik Pajewski jest dziennikarzem muzycznym, wokalistą zespołu Gorgonzolla. Obecny w branży muzycznej od ponad 10 lat. Dzięki doświadczeniu zdobytemu zarówno po stronie mediów, jak i sceny, potrafi spojrzeć na rozmówców z dwóch perspektyw: dziennikarza i muzyka.

"Interesuje mnie przede wszystkim artysta i to, jak postrzega swoją twórczość. Chcę zrozumieć, co stoi za jego decyzjami, jak realizuje swoją wizję oraz jaką drogę przeszedł, by znaleźć się w miejscu, w którym jest dziś. W podcaście staram się oddać głos moim gościom i pokazać ich z perspektywy, której często nie widać w krótkich wywiadach promocyjnych" - podkreśla Dominik Pajewski.

W nowym podcaście nie będzie miejsca na gatunkowe podziały czy szufladkowanie. Najważniejszy jest człowiek, jego historia oraz sposób, w jaki postrzega swoją twórczość. Każdy odcinek to próba dotarcia do źródeł inspiracji, motywacji i emocji, które towarzyszą procesowi tworzenia muzyki.

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