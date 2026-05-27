Kasia Cerekwicka od lat należy do grona artystek, które wyjątkowo konsekwentnie chronią swoją prywatność. Choć od miesięcy w sieci pojawiały się domysły dotyczące zmian w jej życiu, wokalistka nie komentowała spekulacji i nie dawała powodów do medialnych interpretacji.

Autorka przeboju "Na kolana" po raz pierwszy pokazała fotografię z nowo narodzonym dzieckiem i potwierdziła, że została mamą syna. Do zdjęcia dołączyła szczere wyznanie o emocjach, które pojawiły się wraz z narodzinami dziecka. Punktem wyjścia stała się wiadomość, którą otrzymała od swojej mamy.

"Jak tam mamuśka? Dziś masz swoje święto. Cudownie jest, prawda? Syneczka zawsze będziesz kochała. Teraz jest malutki, później urośnie, a Twoja miłość zostanie na zawsze…" - napisała do niej mama artystki.

Jak przyznała Cerekwicka, właśnie teraz te słowa wybrzmiały dla niej zupełnie inaczej niż wcześniej.

"Jak zwykle mnie wzruszyła. To właśnie z nią od zawsze dzielę swoje troski, radości i najważniejsze momenty życia. I chyba dopiero teraz naprawdę rozumiem, co miała na myśli przez wszystkie te lata, mówiąc, że dziecko to największy cud" - napisała.

"Uśmiech mojego dziecka potrafi zatrzymać cały świat"

W dalszej części wpisu wokalistka opowiedziała o tym, jak bardzo zmieniła ją nowa życiowa rola. Nie ukrywała, że odkryła w sobie emocje, których wcześniej się nie spodziewała.

"Nie sądziłam, że istnieją we mnie tak ogromne pokłady troski, czułości, cierpliwości i spokoju. A uśmiech mojego dziecka będzie potrafił zatrzymać cały świat i sprawić, że wszystko inne na chwilę przestanie mieć znaczenie".

Artystka podkreśliła, że macierzyństwo okazało się dla niej doświadczeniem, którego nie da się porównać z niczym innym.

"Macierzyństwo to najpiękniejsza przygoda mojego życia. Pełna miłości, wzruszeń i szczęścia, którego nie da się opisać słowami. Mamo… teraz już rozumiem. Kocham Cię".

Pod publikacją błyskawicznie pojawiły się setki komentarzy. Internauci gratulowali wokalistce i przyznawali, że informacja o narodzinach dziecka była dla nich ogromnym zaskoczeniem.

Fani podejrzewali od miesięcy

Choć oficjalne potwierdzenie pojawiło się dopiero teraz, od pewnego czasu nie brakowało głosów sugerujących, że w życiu Cerekwickiej zachodzą ważne zmiany. Część fanów zwracała uwagę na jej sceniczne stylizacje i mniejszą aktywność wokół tematów prywatnych.

Sama wokalistka długo nie odnosiła się do tych komentarzy. Dopiero na początku roku opublikowała symboliczne nagranie przedstawiające ciężarną kobietę ciągnącą dziecięcy wózek. Bez słów, bez wyjaśnień, ale dla wielu obserwatorów przekaz był czytelny. Dziś inaczej wybrzmiewają również słowa, które artystka opublikowała kilka miesięcy temu.

"Obecnie jestem w miejscu, w którym czuję się kochana i spokojna. Patrzę na siebie z miłością i czułością, której latami nie potrafiłam sobie dać".

Teraz wiadomo, że za tym spokojem krył się jeden z najważniejszych momentów w jej życiu. I choć Cerekwicka nadal nie zdradza szczegółów dotyczących swojej rodziny, tym razem postanowiła podzielić się z fanami radosnymi wieściami.





