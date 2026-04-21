Na muzycznej scenie jako Karol G występuje Carolina Giraldo Navarro, 35-letnia wokalistka i producentka rodem z Medellín w Kolumbii. Gdy miała 23 lata, przeprowadziła się do Nowego Jorku, by pracować i zostać z ciotką. To właśnie w USA jej muzyczna kariera na dobre nabrała tempa.

Po przełomowych występach jako headlinerka festiwalu Coachella w ciągu ostatnich dwóch weekendów, Karol G stała się pierwszą artystką pochodzenia latynoskiego, która wystąpiła w tej roli.

Karol G przyjedzie do Polski. Znamy szczegóły koncertu

Teraz latynoska gwiazda ogłosiła szczegóły trasy "Viajando Por El Mundo Tropitour", która stanowi kolejny rozdział w jej karierze, w której nieustannie przekracza granice i wyznacza nowe standardy w muzyce. W jej ramach pojawi się też w Polsce - 14 lipca 2027 r. wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.

Bilety na trasę, promowaną przez Live Nation, będą dostępne od 27 kwietnia, w ramach różnych przedsprzedaży. Regularna sprzedaż ruszy 30 kwietnia (godz. 14:00).

Poprzednia trasa koncertowa "Mañana Será Bonito World Tour" - obejmująca kilka kontynentów, podczas której sprzedano ponad 2,3 miliona biletów na 62 koncerty, a przychody wyniosły ponad 300 milionów dolarów - zakończyła się czterema wyprzedanymi wieczorami na stadionie Estadio Santiago Bernabéu w Madrycie. Płyta "MAÑANA SERÁ BONITO" (2023) przeszła do historii jako pierwszy album w języku hiszpańskim nagrany przez kobietę, który zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200, umacniając tym samym jej międzynarodową pozycję.

Kolumbijka ma na koncie ponad 117 miliardów streamów i blisko 300 różnych nagród (w tym Grammy w kategorii "Najlepszy album muzyki miejskiej" oraz osiem Latin Grammy Awards). Gwiazda nurtu reggaeton wielokrotnie podkreślała swoje przywiązanie do społeczności latynoskiej.

